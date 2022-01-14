Tesla начала принимать оплату в Dogecoin

Tesla начала принимать оплату в Dogecoin1
- 14.01.2022, 12:54
Криптовалюта подорожала.
Американская компания Tesla разрешила расплачиваться за свой мерч в криптовалюте Dogecoin.
Об этом глава компании Илон Маск написал в Twitter.
«Мерч Tesla можно купить за Dogecoin», — сообщил он.
Tesla merch buyable with Dogecoin— Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2022
Dogecoin подорожал более чем на 10% после твита Маска.
Маск часто комментирует криптовалюты, особенно Dogecoin. О намерении начать принимать оплату в Dogecoin он впервые сообщил в конце прошлого года, что также привело к росту ее стоимости.
В прошлом году Tesla купила биткоинов на $1,5 млрд и начала принимать платежи в криптовалюте, однако позже это решение было отменено из-за обеспокоенности по поводу использования ископаемого топлива для добычи биткоинов.
Dogecoin является одной из самых нестабильных криптовалют. Он был создан в 2013 году и основан на интернет-меме. Стоимость криптовалюты выросла в прошлом году и остается примерно на 2000% выше, чем год назад.