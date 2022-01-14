закрыть
14 января 2022, пятница, 14:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Tesla начала принимать оплату в Dogecoin

1
  • 14.01.2022, 12:54
Tesla начала принимать оплату в Dogecoin

Криптовалюта подорожала.

Американская компания Tesla разрешила расплачиваться за свой мерч в криптовалюте Dogecoin.

Об этом глава компании Илон Маск написал в Twitter.

«Мерч Tesla можно купить за Dogecoin», — сообщил он.

Dogecoin подорожал более чем на 10% после твита Маска.

Маск часто комментирует криптовалюты, особенно Dogecoin. О намерении начать принимать оплату в Dogecoin он впервые сообщил в конце прошлого года, что также привело к росту ее стоимости.

В прошлом году Tesla купила биткоинов на $1,5 млрд и начала принимать платежи в криптовалюте, однако позже это решение было отменено из-за обеспокоенности по поводу использования ископаемого топлива для добычи биткоинов.

Dogecoin является одной из самых нестабильных криптовалют. Он был создан в 2013 году и основан на интернет-меме. Стоимость криптовалюты выросла в прошлом году и остается примерно на 2000% выше, чем год назад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников