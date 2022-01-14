«Вывернул на голову оливье и поставил перед собой на колени»8
- 14.01.2022, 13:00
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Подросток в Слонимском районе обиделся на мать из-за девушки.
В одной из деревень Слонимского района 3 января 39-летняя женщина доедала новогодние блюда со своим 15-летним сыном, сообщает «Наша Нива»
У них завязался спор насчет девушки подростка. В результате конфликта парень стал оскорблять мать, вывернул на голову женщины миску с оливье, схватил мать за шею, поставил перед собой на колени и повалил на пол.
Женщина пошла к соседке, вызвала милицию и написала заявление по факту причинения телесных повреждений. Однако повреждений не обнаружили.
Материалы дела отправили в комиссию по делам несовершеннолетних.