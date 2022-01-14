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Три сценария после переговоров: что выберет Путин

  • Андрей Зубов
  • 14.01.2022, 13:01
  • 5,602
Три сценария после переговоров: что выберет Путин
Андрей Зубов
Фото: RFE/RL

Кремлевская власть, как мартышка с тыквой, не знает, куда податься.

Позади переговоры Байдена с Путиным, российский ультиматум Западу с требованием «железобетонных гарантий» нерасширения НАТО, позади переговоры в Женеве, Брюсселе и Вене с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.

Уже сказано дипломатом Сергеем Рябковым, обычно корректным и взвешенным человеком, что НАТО стоит «собирать манатки и сматываться к границам 1997 года». Другой российский дипломат, представитель в ОБСЕ Александр Лукашевич очень дипломатично завершил переговоры фразой «мир любой ценой нам не нужен», а тот же Сергей Рябков в интервью RTVI назвал возможным ответом России размещение русского ядерного оружия на Кубе и в Венесуэле, то есть предложил вернуться к Карибскому кризису 1962 года. «Отличный» итог.

Запад был спокоен и тверд. Гарантии нераспространения НАТО на Восток, якобы данные Горбачеву, на всех площадках были названы бредом и враньем российской стороны, и я подтверждаю как историк точность этих определений.

Принцип: никаких переговоров о судьбе тех или иных стран без этих стран — был четко подтвержден. Об Украине ничего без Украины, о Восточной Европе ничего без Восточной Европы, о Грузии — ничего без Грузии. Слишком дорого миру обошлись переговоры в Мюнхене о судьбе Чехословакии без Чехословакии в 1938 году, о судьбе Восточной Европы без Восточной Европы в Тегеране и Ялте в 1943-м и 1945-м, да и переговоры Трампа с талибами без правительства Афганистана совсем недавно. Теперь такого не будет. В этом вопросе поставлена жирная точка. Как Россия имеет полное право сама решать — с кем ей дружить и с кем враждовать, так и Украина, и Грузия, и Финляндия.

В ретроспективе последних трех десятилетий совершенно ясно, куда стремятся и страны и люди, и откуда они бегут. И страны, и люди стремятся в сообщество богатых, свободных, демократических государств. Массовому наплыву мигрантов в эти страны соответствует и расширение НАТО и ЕС. А бегут страны и люди из-под тяжкой власти жестоких тиранов, типа Путина и Лукашенко, из, может, и богатых, но высасываемых до сухой кожицы авторитарных государств, где жируют только бандитские властвующие кланы, а остальным людям, ох, как трудно. И там, где гражданам удается вырвать свои страны из рук этих кланов, они тут же начинают вести переговоры с тем же НАТО, с тем же Евросоюзом об интеграции.

И Россия когда-то начинала вести такие переговоры при Ельцине, и даже при Путине в начале нулевых, но карты легли иначе. Властвующие кланы России ясно поняли, что соединение со свободным миром требует настоящей демократии и для своих граждан. А настоящая демократия рано или поздно приведет к власти силы, которые начнут проверку законности богатств элиты. И многим придется расстаться со своим таким сладким добром, а многим — и сесть в народную тюрьму.

Трезвое осознание этого факта и привело Ельцина к назначению своим преемником офицера КГБ Путина, а самого Путина и его друзей из КГБ — к развороту российской политики от союза с Западом к конфронтации с ним. При противостоянии с Западом демократия не нужна. Напротив — идеология осажденной крепости позволяет закручивать гайки и скручивать граждан в бараний рог.

Однако такой выбор таит в себе скрытое противоречие. Богатства, даже неправедные, для того и создаются, чтобы наслаждаться ими в свободном мире и свободно. От того у всех властвующих бандитов масса недвижимости и движимости в странах ЕС и НАТО. А противостояние, если проводить его последовательно и до конца, приведет к жестким санкциям и потере всех этих сладких плодов тирании. Вот уже Сенат США хочет распространить санкции на самого Путина и его ближайших друзей, а Песков огрызается — это равносильно разрыву отношений между США и Россией.

Конечно, можно попробовать остановиться на середине пути, как сделала, скажем, Саудовская Аравия. Но амбициозный Путин не желает довольствоваться ролью сателлита Америки. Ему нужно равенство в противостоянии, как во времена той Холодной войны, что завершилась обрушением СССР и его империи в 1989−91. Да и полпути тоже означают демократизацию, только медленную и под пристальным контролем свободного мира. Этим путем прошли Сингапур, Южная Корея, Тайвань, встают на него снова и снова Таиланд, Турция, Малайзия, Чили.

Несравненно более мощная советская империя не выдержала конкуренции с Западом и распалась, а все ее сателлиты вмиг убежали под зонтик НАТО без всякого принуждения, с великой охотой. А почему советская империя не выдержала конкуренции? А по той простой причине, что длительное интенсивное развитие могут осуществлять только свободные люди, свободно пользующиеся информацией, свободно объединяющиеся в группы интересов, свободно зарабатывающие деньги и свободно их тратящие, свободно перемещающиеся по миру и свободно избирающие сами себе свою власть и местную и национальную. Именно эти страны — лидеры мирового развития.

Нацистская Германия смогла 12 лет жить на интеллектуальном потенциале былой свободы, но могу твердо сказать — 100 лет она так бы не прожила. СССР, ведя исключительно глупую политику в отношении кадров, уничтожая умнейших, смог протянуть еще меньше. Россия потеряла невероятное количество самых талантливых за последние 30 лет. Как тут развиваться? Китай посылает учиться своих студентов в США и Европу. Но это ненадежно. Многие остаются. А в клетке соловей не поёт. Остается «цап-царап». Но он системно не выручает.

Так что, ради сохранения нахапанного, надо противостоять свободному Западу и хулить демократию, а ради противостояния с ним, ради технологий надо идти на поклон к тому же Западу, а не собачиться с ним.

Сейчас Путин начал собачиться по полной, как не было с 1962 года, с Карибского кризиса. И он оказался у черты. Идти дальше, начинать войну в Украине (мир же не любой ценой, как сказал г-н Лукашевич), везти ракеты на Кубу (как заявил г-н Рябков) — значит, проиграть с треском, с позором и в лучшем случае оказаться «пенсионером российского значения», как Хрущев после октября 1964, а в худшем закончить свои дни, подобно кумиру, на ближней даче, только не в Кунцево, а в Ново-Огарево.

Отступить — потерять лицо, почтение «друзей», услышать в спину «Акела промахнулся». А дальше тот же 1964, та же Кунцевская дача.

Есть еще и третий выход, шибануть из всех ракет — и конец. Но даже, если панически боящийся ковида человек, решится на столь страшное самоубийство, то его точно не допустят ближайшие друзья-приятели. Им-то жить хочется. И снова октябрь 1964-го или ближняя дача.

Насколько верней поступила Эстония, бежав из СССР прямо в НАТО. Но для этого эстонцы вернули собственность потомкам ограбленных большевиками в 1940-м, провели люстрацию, утвердили парламентскую демократию и весь пакет гражданских свобод. После всего этого их приняли в общество свободных стран с распростертыми объятиями.

И Россию приняли бы. Но российские умники решили набить свои карманы, не думая об ограбленном народе, решили защитить свой ЧК-КГБ, не думая, а, вернее, страшась десятков миллионов его жертв. И вот теперь как дурень с писаной торбой, как мартышка с тыквой кремлевская власть не знает, куда податься со своими миллиардами долларов, со своим оправданием Ленина-Сталина, ВЧК-КГБ — куда ни кинь — всюду клин.

Тут уж не до советов. Остается пожалеть самозваных властителей. А порадоваться только одному — что всё на этот раз кончилось ничем. Если бы Запад прогнулся, как в 1938-м, или как в 1943−45, то российский игрок вздохнул бы облегченно и усмехнулся в несуществующие усы. Но вот — в Корее не прогнулись в 1949−53, и пришлось помереть Сталину, на Кубе не прогнулись в 1962, — и пришлось отступать на заслуженный отдых Хрущеву. Слава Богу, что и сейчас не прогнулись Байден, США, НАТО, ОБСЕ.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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