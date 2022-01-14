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Евросоюз созвал экстренную встречу из-за кибератаки на Украину

  • 14.01.2022, 13:18
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Евросоюз созвал экстренную встречу из-за кибератаки на Украину

Мобилизованы подразделения быстрого реагирования на кибератаки.

Евросоюз сегодня созвал экстренную встречу послов стран-участниц из-за кибератаки на сайты госорганов Украины. Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Бресте.

«Мы созвали этим утром экстренную встречу послов ЕС, чтобы понять, каким образом мы можем помочь Украине отреагировать на это и какое техническое содействие мы можем ей предоставить, чтобы повысить ее способность сопротивляться таким нападениям. Мы мобилизуем на это все возможные ресурсы», — сказал Боррель.

По его словам, речь идет о мобилизации подразделения быстрого реагирования на кибератаки, а также проекта по защите от кибератак, которые будут направлены на помощь Украине. Боррель не назвал, кто стоит за атакой.

«Очевидно, я не могу назвать, кто стоит за этим, потому что у меня нет доказательств, но можно догадаться», — добавил он.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января произошла атака на ряд сайтов госорганов Украины, включая Кабинет министров. Было заменено содержание первых страниц. На них появилось сообщение на трех языках, в котором говорилось об утечке данных и содержались угрозы. СБУ опровергает утечку данных. Работа сайтов в основном восстановлена. Их контент, за исключением первой страницы, не заменялся.

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