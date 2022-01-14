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«Пуля попала в затылок: он лежал на земле 15 минут, никто не мог подойти из-за выстрелов»

  • 14.01.2022, 13:34
  • 3,010
«Пуля попала в затылок: он лежал на земле 15 минут, никто не мог подойти из-за выстрелов»
архивное фото

Истории погибших во время протестов в Казахстане.

Прошла уже неделя после окончания протестов в Казахстане, но власти до сих пор не опубликовали точные данные о погибших гражданах.

Единственное заявление по этому поводу было сделано четыре дня назад министерством здравоохранения страны, но позже этим же ведомством было опровергнуто. Тогда чиновники заявили о более 160 убитых за время январских событий, сообщает currenttime.tv.

Из-за отсутствия официальных данных гражданское сообщество Казахстана уже третий день самостоятельно собирает сведения об убитых, раненых, задержанных и арестованных гражданах по всей стране. Между тем многие родственники погибших сообщают, что им не отдают тела для погребения или, если отдают, требуют похоронить умерших немедленно, без траурных церемоний и приглашения родных и близких.

В Алматинской области от рук силовиков погибла целая семья. Согласно сведениям, которые получили правозащитники, муж с женой и с пятнадцатилетней дочерью были убиты вечером восьмого января в Талдыкоргане, когда возвращались домой. Правозащитники выяснили, что отец семьи не услышал команду военных остановиться, в результате те открыли огонь на поражение.

На другом видео, которое есть в распоряжении правозащитников, прицельным выстрелом в голову был убит 12-летний подросток в Алматы. Камшыбек Султан, как выяснили сотрудники проекта, пятого января вместе с матерью вышел за продуктами в магазин. Трагедия произошла, когда подросток с матерью проходил мимо полицейского участка.

"Это было 5 января в 20:30. Он вышел в магазин вместе с мамой, тетей и дядей, – рассказывает брат убитого подростка. – Они стояли возле продуктового магазина, потому что внутрь не пускали. Из-за этого пришлось покупать через окошко. Через некоторое время начались выстрелы. Султан (младший брат), подумал, что это салют. Он решил его заснять и поймал пулю: она попала в затылок. Стреляли с крыши Ауэзовского РОВД. Старшие спрятались за машины. Дядя держал маму, которая хотела побежать к Султану. Он лежал на земле около 15 минут, так как никто не смог подойти из-за выстрелов. Позже его удалось забрать, но сердце у него уже не билось".

Подобных достоверно подтвержденных убийств простых граждан в списке казахстанских правозащитников уже 17. Также в нем уже не менее 11 пропавших без вести людей. Его называют "Список Бахытжан Торегожиной", он пополняется каждый день. Правозащитники говорят, что в условиях молчания властей пытаются восполнить информационный вакуум о жертвах январских событий. Десятки алматинцев и жителей других городов последнюю неделю толпятся у городских моргов, пытаясь узнать хоть что-то о своих пропавших родных. Другие пытаются получить информацию о задержанных в полиции, но также безуспешно.

"4 января у нас была мирная акция протеста. Мой друг, я даже могу назвать его братом, Жандос Накипович, был задержан 4 января. Сначала его держали в РОВД, потом нам сказали, что он в ОВД, СНХ, – рассказывает Ренат, друг одного из задержанных казахстанскими силовиками. – И вот с 6 января мы здесь и не знаем, жив он или нет".

Власти Казахстана в последние дни перестали сообщать о количестве задержанных за участие в январских протестах. В последний раз они говорили о задержании по всей стране почти 10 тысяч человек. Казахстанские правозащитники также заявляют, что к ним массово поступают сообщения о пытках, которые применяются в отношении задержанных граждан, участвовавших в мирных демонстрациях.

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