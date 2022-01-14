Сколько продуктов можно купить на минималку в Беларуси и других странах: сравнение 14.01.2022, 13:51

Нашу страну обогнали Украина и даже Молдова.

Аналитики Picodi.com провели исследование по 64-м странам мира и выяснили, хватит ли минимальной зарплаты, чтобы обеспечить минимальный комфорт для жизни в этих странах. Беларусь была в списке исследуемых стран, пишет myfin.by.

Для исследования аналитики сформировали условную продовольственную корзину и сопоставили стоимость продуктов с минимальной заработной платой. В корзину попали: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи. Хоть список этот очень скудный, но содержащиеся в нём продукты (в указанных количествах) способны удовлетворить минимальную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека.

Молоко (10 литров) — 17 р;

Хлеб (10 буханок) — 13 р;

Рис (1,5 кг) — 4 р;

Яйца (20 шт.) — 6 р;

Сыр (1 кг) — 14 р;

Мясо (6 кг) — 74 р;

Фрукты (6 кг) — 20 р;

Овощи (8 кг) — 20 р.

Стоимость такой продуктовой корзины на начало 2022 года составляет 167 рублей. По сравнению с началом 2021 года такой набор подорожал на 5,5%.

Половина минималки на еду

Аналитики решили сравнить стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверить, какой процент от официального минимального дохода пойдёт на покрытие базовой продуктовой корзины.

Первые места в этом рейтинге заняли Великобритания, Ирландия и Австралия: соотношение цены продуктовой корзины к местной минимальной оплате труда в этих странах колеблется от 6,6% до 7,3%.

Беларусь в этом рейтинге занимает 54-е место среди 64 стран. С результатом 42,6% она опережает Россию (45,9% и 55-е место), Казахстан (50,2%, 56-е место). Выше по рейтингу расположились Польша (14,6%, 17-е место), Молдова (41,7%, 53-е место), Украина (36%, 47-е место).

В непростой ситуации оказались граждане Армении, Узбекистана, Индии, получающие минимальную оплату труда: здесь скромная продовольственная корзина поглощает около половины зарплаты. В свою очередь, в Нигерии минимальной заработной платы не хватит даже на скудный набор продуктов.

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