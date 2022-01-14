«Очень приятно, ЦАР»: Кремль берет Токаева в гибридные тиски Владислав Гирман, Newssky

14.01.2022, 13:57

1,212

фото: ТАСС

Что делали граждане Центрально-Африканской Республики в протестном Алматы?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, или, по версии Владимира Путина, «Кемел Токаев», 11 января анонсировал выведение «миротворческих сил» ОДКБ из страны. Дескать, миссию свою — по защите союзника от иностранных террористов — они выполнили, пора и честь знать.

В Москве сперва недовольно побурчали, что вылилось в запрет на импорт казахстанского мяса, но довольно быстро уже согласно кивали с ехидной усмешкой: «Да, скоро будем забирать своих миротворцев».

Как бы им, миротворцам ОДКБ, кричавшим на жителей Казахстане чистейшим русским матом, не хотелось там остаться еще ненадолго, но версия, в том числе распространяемая Токаевым, о неких иностранных террористах была откровенно слабой и нелепой. Даже по меркам полоумной пропагандисткой российской системы.

Террористов никто так и не смог явить публике. Был один, но оказался просто кыргызским джазменом, которого взяли по ошибке.

Но при этом на улицах казахстанских городов велась интенсивная стрельба — силовики и «миротворцы» собирали кровавую жатву. Параллельно и тысячами задерживались «экстремисты» и участники акций протестов (в казематах томятся уже свыше 8 тысяч человек).

И все же Токаев и его присные так и не смогли явить миру не только живых, но даже мертвых террористов. Ну, потому как тела их соратники, со слов Токаева, по ночам из моргов выносили.

Но думаете «Кемел» просто нагло врал, глядя всем в глаза? Нееет, он, похоже, говорил чистейшую правду. Ведь 13 января погранслужба Казахстана сообщила о задержании совместно с бойцами КНБ и спецназа МВД в Алматинской области четырех граждан ЦАР, которых подозревают в причастности к «беспорядкам» в Алматы.

Полагаю, нет нужды, напоминать о том, что Кремль через своих наемников из ЧВК «Вагнер» давненько уже и вполне успешно окучивает Центрально-Африканскую Республику.

Следовательно, вот же они пресловутые террористы, родненькие. Либо самые натуральные мышебратья, которых шеф — Евгений Пригожин по заданию Путина — «дернул» из Африки для участия в новой гибридной авантюре в Казахстане. Либо же это мышебратья производства ЦАР. То есть местные «православные», обученные поварятами и официантами Пригожина.

К слову, не исключено, что среди них были бойцы, которых обучали европейцы в рамках военно-учебной миссии EUTM RCA, работу которой Брюссель был вынужден свернуть, поскольку «Вагнер» активно переманивал студентов миссии.

Что ж. Можно теперь ожидать от Москвы также нелепых snegyr`-stile-фейков о том, что это ЕС отправил в Казахстан злостных террорюг, выращенных в биолабораториях США в ЦАР. Целая армия лундгренов и вандаммов готова избавить Казахстан не только от ненавистного Елбасы, но и от последней колбасы.

Кстати, о биолабораториях. Шутки шутками, но ведь кремлевские риторические проституты уже достали из загашникасей дремучий фейк и распространяют его лично в Казахстане.

Идентичные посты, к примеру, появились в аффилированных с ГРУ Telegram-каналах WarGonzoи Александра Коца.

ГРУшные военкоры постят фотографии (здесь и здесь) Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева, который с подачи Кремля и является той самой «биолабораторией».

При этом посыл следующий. Мол, обнаружена «биолаборатория». Россия и ОДКБ хотели отправить к зданию своих «миротворцев», чтобы охранять здание от «радикалов» (кстати, а зачем иностранным радикалам-террористам нападать на американские объекты?), но власти Казахстана отказали и заверили, что сами справятся, но охрану так и не усилили.

Опасный, прежде всего для Токаева, информационный вброс. Незащищенная «биолаборатория США» — это отличный предлог для того, чтобы россияне передумали покидать Казахстан.

Это раз. Два. Кремлевцы собаку съели на «американских лабораториях». Они столько лет поддерживают эту дезу, постоянно вбрасывая в информполе новые «шокирующие» и «подробные» сведения о таких объектах по всему миру, включая Украину. И если на секунду представить, что это не продукт больного воображения пропагандистов и технологов, то, по идее, в Москве должны знать все о «биолабораториях», их руководителях, контактах — вплоть до самых незначительных.

В таком случае… Хотите хохму? «Биолаборатория», которая Национальный научный центрособо опасных инфекций имени МасгутаАйкимбаева, в свое время была сертифицирована Евразийским центром аккредитации и обеспечения качества образования и здравоохранения (Казахстан), который в свою очередь сотрудничает с тремя российскими учреждениями: Национальным центром профессионально-общественной аккредитации, Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» и Ассоциацией медицинских обществ по качеству.

Спрашивается, куда вы смотрели, господа пропагандисты и агрессоры? Владимир Стародубов, президент НЦПОА, первой организации, сотрудничающей без пяти минут агэнтами США, в мае 2020 г. принимал из рук Путина орден «За заслуги перед Отечеством III степени», а председатель правления — Гузель Улумбекова — стряпала для РАН и, значит, Кремля федеральные проекты, которые стали базисом для национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

С опасными людьми российский вождь контактирует. А если бы на Путине ушлые вражины опробовали новейшее биологическое оружие? Или опробовали все же?…

Ладно. Это серьезная недоработка. Но, к сожалению, как показывает практика, далеко не каждый потребитель кремлевского контента обладает критическим мышлением или готов его применять в таких случаях. Поэтому планы режима Путина в отношения Казахстана имеют неплохие шансы на реализацию.

И уже должно быть очевидно, что Кремль так просто Казахстан и Токаева лично из цепких объятий не выпустит. Больно долго Москва вешала на Назарбаева преследование русскоязычных и прочую, стандартную для агитпропа РФ, пургу.

Токаев, вознамерившись провести ревизию богатств Назарбаевых, надеялся на то, что русские помогут ему, удовлетворившись лишь тем, что в Нур-Султане будет сидеть лояльный к режиму Путина и иже с ним человек вместо упертого и независимого Назарбаева. Но жестоко ошибся.

В привычке россиян отгрызать руку по локоть. Давно уже следовало это уяснить после того, как они вторглись в Грузию, а спустя шесть лет и в Украину.

И как недавно довольно метко выразился Энтони Блинкен: «Новейшая история уже преподала нам урок — если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли».

Он прав. Официально Путин обещает Токаеву убраться восвояси. Но при этом по Казахстану шастают сейчас кремлевские военкоры, которых можно считать если не всадниками апокалипсиса, то по крайней мере боевыми словоблудами на осликах. Да и гости из ЦАР — еще один тревожный звоночек. Все указывают на то, что гибридная машина Путина в Казахстане заработала на полную катушку.

Владислав Гирман, Newssky

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».