Экс-глава Нацбанка Беларуси: У властей начинаются проблемы 3 14.01.2022, 14:19

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И не только из-за калийных удобрений.

В декабре 2021 года широкая денежная масса выросла на 6,6%, а рублевая денежная масса выросла к уровню 2020-го на 18,7% (рост за 12 месяцев). Это рекордный показатель прироста за 18 месяцев подряд. Если тенденция к росту рублевой массы продолжится и в 2022 году, то это станет уже тревожным звонком.

Широкая денежная масса выросла достаточно скромно – на 6,6%, хотя в прогнозе этот показатель закладывался в диапазоне на 7-10%. Чем вызван рост рублевой денежной массы и стоит ли беспокоиться по этому поводу? Газета «Белорусы и рынок» спросила экспертов.

Бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич отмечает, что Нацбанк вложился в прогнозные показатели, а рост рублевой денежной массы оказал определенное влияние на инфляцию, которая по итогам декабря 2021 года составила чуть менее 10%.

«В определенной мере рост рублевой денежной массы, среди других факторов, оказал влияние на инфляцию. Я бы сказал, много факторов влияло на инфляцию. Рублевая денежная масса ушла на кредитование госпредприятий, многие из которых не вернули в срок рубли — это косвенно отразилось на инфляции. У нас очень большая кредиторская задолженность и задолженность по просроченным кредитам. Думаю, главная причина в неэффективности: затраты сделаны, а отдачи в конечном итоге нет!» — сказал он корреспонденту.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год прирост средней широкой денежной массы в декабре к сопоставимому месяцу в 2021-м прогнозируется на уровне 7-13%. Удастся ли выполнить прогнозный показатель?

По мнению Богданкевича, широкую денежную массу надо ограничивать максимум 10 процентами. Запланированный показатель более-менее приемлемый. Но из-за отказа норвежской компании Yara покупать белорусские калийные удобрения проблемы возникнут. Причем не только по калийным удобрениям. Некоторые санкции вступают с апреля, некоторые — раньше, а в Евросоюзе тем временем готовят новые…

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