Лявон Вольский о музыке в Беларуси: Остались пять фриков и мумифицированные бабки из России 1 14.01.2022, 14:26

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Лявон Вольский

фото: charter97.org

Cитуация, которая сложилась в стране, абсолютно ненормальна.

Музыкант Лявон Вольский не поддерживает прогнозы пессимистов, отвечая на вопрос "Еврорадио", сколько белорусы еще будут находиться в изгнании.

Вольский говорит, что та ситуация, которая сложилась в Беларуси, абсолютно ненормальна. Но, по его словам, система и раньше была репрессивной, но до определенной черты — существовали негласные правила, компромиссы.

— Если ты эти законы нарушал, как иногда я, то ты будешь запрещен, а если нет, то, может, и не будешь. А сейчас такая ситуация, что вообще никого нет. Если мы говорим о музыкантах или вообще артистах, то даже из попсовых, эстрадных исполнителей остались только фрики. Их около пяти человек: там на Новый год выступят, еще где-нибудь. И еще мумифицированные бабки приезжают из России: бинты с них снимают, песню попоют, а потом их кладут туда, откуда они вылезли, и возвращаются в Россию. Витебск ежегодно осчастливлен таким подарком. А у нас остаются люди, которые просто написали посты о том, что такое насилие неприемлемо. Все об этом написали, даже эстрадные исполнители, которые были в этой обойме людей, ездивших в турах "За Беларусь".

Вольский понимает желание откатить все "как было два года назад". Но, по его мнению, это не связано с происходящим во властных структурах. Как пример Вольский приводит историю политзаключенного Дмитрия Гопты, которому обещали освобождение после написания прошения о помиловании, но когда он это сделал, то прошение не было удовлетворено.

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