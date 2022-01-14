Hа понятном гопнику языке 5 Аркадий Бабченко

14.01.2022, 14:30

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Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

НАТО трещало по швам, но Путин склеил его заново.

Как и говорилось — Путина в Женеве абсолютно предсказуемо послали нах*р. Прямым текстом. Не скрываясь. Вопрос возвращения НАТО куда-то там в 1997 год даже не обсуждается, остановка расширения НАТО на Восток не обсуждается — и, по-моему, это впервые сказано открытым текстом, раньше западная дипломатия все пыталась употреблять обтекаемые формулировки и эвфемизмы, вчера же сказано напрямую — не твое собачье дело, НАТО будет расширятся туда, куда захочет.

Единственное, что Альянс готов обсудить, это неразмещение ракет в Украине — но в обмен на уступки по Донбассу и Крыму и засовывание калининградских «Искандеров» себе в задницу. В случае агрессии же, наоборот, войска НАТО гарантированно будут приближены к границам России, и ракетные установки размещены в Украине.

Польский экс-министр иностранных дел вообще сказал прямым текстом: сунетесь еще раз — получите по яйцам. Мне очень нравится этот ответ. Hа понятном гопнику языке.

В пост приглашаются эксперты «все пропало, Бидон нас слил, Аркаша ты ничего не понимаешь в американской политике, слава великому Трампу!»

Боже, храни Байдена.

Кстати, по поводу последнего — совершенно не исключаю, что, будь Президентом США сейчас Трамп, он бы договорился с Путиным о гораздо большем.

Америка ферст, плевать на эту Украину, я тебе её сдам, Володья, в обмен на «Северный Поток». И, думаю, Путин мог бы принять это предложение.

Сегодня, к слову, появилась новость и о том, что США совместно с Германией прорабатывают новые методы остановки Севпотока.

Боже, храни Байдена — 2.

Путин уникальный человек, конечно же. Байден пришел, чтобы бороться с Китаем, про Украину он думал где-то в третьем десятке проблем — но Вова сумел переключить его на себя и сделал чуть не главной повесткой дня для Белого Дома.

НАТО трещало по швам — но Вова склеил его заново так, что теперь домкратом не растащишь.

«Северный Поток» был уже почти сертифицирован — блин, ну какая тебе разница, подожди ты со своим долбаным вторжением еще год, пусть в Германии сменится власть и новая тоже тихо-спокойно закроет глаза на этот вопрос, зачем ты им под шумок даешь такой козырь, тебе же абсолютно пофигу в этом ли году, в следующем ли — но нет, умудрился поднять даже и этот, казалось бы, похороненный вопрос.

Ну, что сказать. Успехов тебе, Владимир Владимирович.

Но. Давайте повторим в стопятидесятый раз. Воевать за Украину придется Украине. Да, стратегическое решение принято. Да, Украину, в отличие от Казахстана или Беларуси, никто уже не сольет. Да, на сжирание её одну не оставят. Да, помощь будет беспрецедентная.

Но воевать за саму себя придется Украине.

Да, с огромной поддержкой, с ПВО, радарами, «Стингерами» и самолетами от США и Британии, статусом НАТО+, джавелинами и гаубицами от Эстонии и помощью от всего мира — но самим.

Потому что Запад, в первую очередь, воюет за себя.

И ему ВЫГОДНО воевать с медведем гопиником на территории Украины и руками Украины.

А не на своей и своими.

Потому что это хотя бы просто банально дорого. Очень дорого. На порядки дороже, чем помогать Украине сейчас.

Ничего личного, просто политика.

И в этом нет ничего плохого. Нас не оставят. Нас не бросят. За нас готовы вписаться, и даже понести экономические убытки. Пусть по формуле «лучше меньше и сейчас, чем больше и потом» — но на нашей стороне. Что в этом может быть плохого?

Так что обкидывать Запад дерьмом, как, я уверен, это наверняка и начнется — ну, это показатель не самого большого ума, прямо скажем.

Нам помогают, за нас вписываются, ради нас готовы идти на потерю денег — в ответ можно сказать только спасибо, и ничего больше.

И уж точно Ермаку не надо открывать рот и говорить про приговор НАТО послам НАТО в лицо.

К тому же Наивеличайший ему напрямую запретил это делать.

Ну, либо он Министр иностранных дел.

Одно из двух.

Во всем остальном все развивается абсолютно ожидаемо. Стороны высказали друг другу в глаза все, что хотели — и разошлись по углам ринга, поняв, что говорить, в принципе, больше не о чем.

Переговоры сами по себе — это хорошо. Они, пор крайней мере, оттягивают вероятность вторжения России. Пока говорят — нападать не будут.

Все остальное зависит уже от Украины. Да, при помощи других, но в первую очередь — от Украины.

И ни от кого больше.

Вот такой примерно расклад на сегодняшний день.

Ваш Дед.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»

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