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Самоубийство российской дипломатии

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  • Игорь Яковенко
  • 14.01.2022, 15:43
  • 6,596
Самоубийство российской дипломатии
Игорь Яковенко

Россия с треском проигрывает конкуренцию не только Западу, но и Китаю и многим другим странам.

Рябков напугал рубль и рубль упал. Представитель РФ в ОБСЕ Лукашевич учится дипломатии у Скабеевой. Американские санкции и разрыв отношений с США. Зачем говорить, если сказать нечего.

Закончилась большая дипломатическая неделя. Женева, Брюссель, Вена – все это турне по уютным европейским городам закончилось для российской дипломатии вполне ожидаемым фиаско. Сделав США, НАТО и Западу в целом безумные и непристойные в своем безумии предложения, Россия получила 100% предсказуемый отказ.

Российские дипломаты деловито и последовательно сели сначала в женевскую лужу на переговорах с США, затем в брюссельскую – на переговорах с НАТО, а затем, так и не просушив брюки отправились в Вену и там повторили привычную водную процедуру в ходе саммита с ОБСЕ. И теперь все задают друг другу два вопроса: «что это было» и «что теперь будет делать Путин»?

В ответе на второй вопрос пока вся конкретика на этот счет ограничивается словами замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. В интервью телеканалу RTVi он заявил, что не хочет «ни подтверждать, ни исключать» возможность размещения российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом.

После заявления Рябкова испуганный индекс Мосбиржи упал больше чем на 2%, а курс рубля снизился. Курс рубля усиливает падение, евро уже дороже 87 рублей, а доллар подбирается к 76 рублям, свидетельствуют данные торгов.

Есть еще гипотеза, что Россия назло НАТО отморозит себе уши, то есть признает террористические анклавы «ДНР» и «ЛНР», а то и вообще проведет там референдум и «вернет их в родную гавань» как Крым. В этом случае как раз могут пригодиться санкции, которые заботливо приготовил Конгресс США, предусмотрев, в том числе, санкции в отношении Владимира Путина. Учитывая трепетное отношение кремлевской обслуги к Путину, которого воспринимают не как высшее должностное лицо, а как сакральный символ России, сама идея введения санкций против Путина была воспринята как тот самый «удар по яйцам», который обещал Лаврову бывший глава польского МИДа Сикорский.

«Введение санкций в отношении президента России будет запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений», - обиженно заявил Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле надеются, что это только угрозы и громкие заявления.

Но главный вопрос – что это вообще было? Вот это все: публикация заведомо неприемлемых для другой стороны проектов соглашений. Требования принять их целиком потому что – «не меню». Причем, «быстро, не замыливая». Такое впечатление, что в России ехали подписывать акт о безоговорочной капитуляции, или решили, что США и все страны НАТО вошли в состав России в качестве субъектов РФ и с ними можно разговаривать в стилистике российской вертикали власти по вечному правилу «я начальник – ты дурак».

В России в последние 5-6 лет исчезла дипломатия как автономная сфера, которую отличает прежде всего специфический язык общения. Российские дипломаты уверенно перешли на языки подворотни и коммунальной кухни.

Так, глава российской делегации на переговорах в Женеве, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в интервью ТАСС 9 января посоветовал НАТО "собирать манатки" и "отправляться на рубежи 1997 года".

Путин на ежегодной пресс-конференции потребовал "дать гарантии" нерасширения НАТО на восток "и немедленно", а в ответ на озабоченность действиями России сказал: "Идите вы со своими озабоченностями. Мы хотим обеспечить свою безопасность". В итоге, правда, «пойти» пришлось не НАТО, а России вместе со своими требованиями.

Еще раньше, осенью 2021 года в программной статье об Украине бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал закон о коренных народах Украины "ублюдочным", а "Крымскую платформу", новый внешнеполитический проект Киева, - "дебильной".

Самый свежий пример - высказывания главы Россотрудничества дипломата Евгения Примакова, внука бывшего главы МИДа РФ Примакова, который назвал нового министра в Казахстане "русофобской дрянью".

Один из самых ярких примеров использования языка гопников – фраза дипломата Владимира Сафронкова, с которой он на заседании в ООН обратился к своему британскому коллеге Мэттью Райкрофту: "Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?"

Сейчас язык гопников в исполнении сотрудников российского МИДа полностью вытеснил не только язык дипломатии, в их общении с зарубежными партнерами исчезли признаки нормального литературного языка. Законодатель этой моды – безусловно Путин с его «мочить в сортире», «замучаетесь пыль глотать» и прочими перлами. Можно, конечно вспомнить Хрущева с его фразой: "И пусть дрищут империалисты!". Но все-таки Никита Сергеевич, хотя и закончил Промакадемию, которая давала образование в объеме средней школы, был представителем иной эпохи, эпохи церковно-приходских школ и рабфаков, и в его исполнении подобная риторика была вполне органичной, в отличие от фени в исполнении выпускников МГИМО и Дипакадемии МИД.

По сути, это исчезновение российской дипломатии, ее самоубийство. Эта сфера деятельности утратила свою автономию, влилась в общим мутный поток вульгарной и пошлой бранной риторики, который беспрерывно льется из телевизора. Профессор Гасан Гусейнов справедливо и точно назвал этот язык «клоачным». Причем, в этом общем потоке дипломаты являются ведомыми, а тон задают коренные обитатели телевизора.

В программе «60 минут» от 13.01.2022 представитель в ОБСЕ Александр Лукашевич сделал важное признание. Когда ведущая Ольга Скабеева сочувственно поинтересовалась у Лукачевича, как он умудряется общаться с такими ужасными европецами, представитель России в ОБСЕ воскликнул:

«Нас учит «60 минут»!

Россия с треском проигрывает конкуренцию не только Западу, но и Китаю и многим другим странам. Ей нечего сказать миру и в этой ситуации остается только мычать и браниться. Поле дипломатии превращается в поле брани, дипломатия исчезает, уступая место тупому пиару и войне…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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