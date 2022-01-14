Великодержавный провал 1 Телеграм-канал «Серпом По»

14.01.2022, 16:00

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Быстро сдулись шарики империи, свернулись торжественные флаги…

Пыль Казахстана не успела еще толком осесть на ботинках военных нашей страны (и других стран ОДКБ) и вот уже снова рифленые подошвы плотно стоят на родной российской земле. Вернулись.

Быстро сдулись шарики империи, свернулись торжественные флаги «КазахстанНаш». Этот момент эйфории от ожидаемого вхождения Казахстана в орбиту Кремля замечательно описан классиками:

«По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком».

И вот, все быстро закончилось. Как сказано теми же классиками:

«Розы на щеках отца Фёдора увяли и обратились в пепел».

Что же в итоге получилось, любители неумных решений?

Наш воинский контингент в момент напряженной внутриэлитной борьбы в Казахстане был использован одним из ее участников для укрепления своего положения. За российский счет. Чистое потребительство. Без всяких материальных выгод для Кремля.

Как только Токаеву стало понятно, что власть у него в руках, военный контингент ОДКБ перестал быть нужным и превратился в обузу. Потому что никакому лидеру не захочется представать перед народом в обличии человека, опирающегося на иностранную военную силу.

По понятиям «реалполитик» в нашем российском исполнении – это провал. Затратить огромные деньги, бесплатно помочь стране, имеющей разнонаправленные интересы (от Китая и России до США), поработать, фактически, «подкидным дураком» в чужой игре, дать себя использовать и с парадом вернуться домой. Обратите внимание на мрачное лицо Шойгу на встрече с Путиным и совещании министров стран ОДКБ – там все написано. Нет там радости победы.

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