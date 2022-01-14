Из футбольного клуба «Крумкачы» ушел тренерский штаб
- 14.01.2022, 17:39
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Команде не удалось пробиться в высшую лигу чемпионата Беларуси.
Из футбольного клуба "Крумкачы" ушел тренерский штаб — главный тренер Олег Кубарев, его помощники Сергей Козека и Сергей Кубарев, а также тренер вратарей Эдуард Тучинский. На сайте клуба сообщается, что причиной стало "истечение сроков контрактов".
В прошлом году "Крумкачы" заняли третье место в чемпионате Беларуси в первой лиге, получили право поучаствовать в стыковых матчах, но в элиту не пробились.