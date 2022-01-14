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В Польше заявили, что за кибератакой против Украины может стоять России

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  • 14.01.2022, 18:07
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В Польше заявили, что за кибератакой против Украины может стоять России

Cообщение, размещенное на украинских государственных сайтах, носит дезинформационный характер.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын заявил, что ход кибератаки на сайты украинских госучреждений вписывается в деятельность РФ против Запада.

Об этом сообщает портал Forsal.pl.

Жарин подчеркнул, что сообщение, размещенное на украинских государственных сайтах, носит дезинформационный характер. "Содержание сообщения, размещенного агрессорами на сайтах, было написано, в том числе, на польском языке, но в нем были серьезные ошибки, что свидетельствует о том, что текст написан кем-то, для кого польский язык не родной", – отметил он.

По словам спикера, в этой ситуации мы имеем дело с внешней попыткой разжечь напряженность между Польшей и Украиной. "Такие действия являются частью постоянной линии нарратива России против стран Центральной Европы. В рамках информационной борьбы с Западом Кремль пытается стимулировать и создавать напряженность между Польшей и Украиной", - подчеркнул он.

"Действия российских служб, направленные на отношения между Польшей и соседними странами, являются перманентным элементом враждебной политики Москвы по странам Центральной Европы. Поэтому последнюю атаку следует оценивать через призму более широких действий России против Запада", - пояснил Жарын.

По словам спикера, кибернетические и дезинформационные атаки России необходимо трактовать через призму усиления агрессии Москвы против НАТО и действий против Украины.

"Россия годами ведет войну против Украины, а сейчас снова усиливает военное давление на Киев. Следует отметить, что враждебные гибридные операции России, проводимые с использованием дезинформации и кибернетических средств, являются элементами агрессивной деятельности, осуществляемой под наблюдением российских спецслужб, в том числе ГРУ", – подчеркнул Жарын.

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