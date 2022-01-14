БелЖД предупреждает о задержке поездов 14.01.2022, 19:00

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Причина - сильный ветер.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на отдельных участках Белорусской железной дороги пассажирские поезда следуют с отклонением от графика, сообщает пресс-служба БелЖД.

Железнодорожники отмечают, что из-за усиления ветра с порывами до 25−27 м/с отклонение от графика некоторых поездов составляет от 20 минут и до более 1 часа.

Белорусская железная дорога просит пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании своих поездок.

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия данных поездов можно получить по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.

Сегодня по стране объявлен красный уровень опасности из-за сильного ветра.

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