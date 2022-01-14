закрыть
14 января 2022, пятница, 20:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

БелЖД предупреждает о задержке поездов

  • 14.01.2022, 19:00
  • 5,048
БелЖД предупреждает о задержке поездов

Причина - сильный ветер.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на отдельных участках Белорусской железной дороги пассажирские поезда следуют с отклонением от графика, сообщает пресс-служба БелЖД.

Железнодорожники отмечают, что из-за усиления ветра с порывами до 25−27 м/с отклонение от графика некоторых поездов составляет от 20 минут и до более 1 часа.

Белорусская железная дорога просит пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании своих поездок.

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия данных поездов можно получить по телефону 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.

Сегодня по стране объявлен красный уровень опасности из-за сильного ветра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников