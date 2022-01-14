ЕС начал расследование против «Газпрома» из-за сокращения поставок газа 7 14.01.2022, 19:03

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Российская компания на фоне растущего спроса ограничивает поставки.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер заявила, что Евросоюз собирает информацию в связи с поведением «Газпрома», который в 2021 году резко сократил поставки газа на свой ключевой рынок сбыта, поскольку такое проведение российской газовой монополии, на которую приходится более трети всего газа, потребляемого Евросоюзом, вызывает вопросы, пишет infonavigator.com.ua.

Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнула, что компания на фоне растущего спроса ограничивает поставки, а это довольно редкое поведение на рынке.

По ее словам, ситуация с ценами на газ, которые в течение последнего года взлетали почти в 10 раз, превышая в моменте 2200 долларов за тысячу кубометров, является приоритетной для европейских властей, поскольку каждый европеец ощутил, как растут счета за энергию.

В то же время она сообщила, что в рамках расследования, начатого по ходатайству Польши, Еврокомиссия запросила информацию у ряда поставщиков и продолжает ждать ответов от «Газпрома».

Со своей стороны, пресс-служба российского холдинга сообщила, что находится в контакте с Брюсселем и уже передала часть необходимой информации.

«Газпром», прекратил продажи газа в ЕС на спотовом рынке через собственную электронную платформу и решил ограничиться только долгосрочными контрактами в августе. Как ни странно, это произошло спустя несколько дней после того, как суд Дюссельдорфа отказался выводить проект «Северный поток-2» из-под норм третьего энергопакета, которые запрещают одной компании быть одновременно и поставщиком газа и владельцем трубопровода.

Таким образом, к концу 2021 года и в январе 2022-го, спад поставок «Газпрома» принял обвальный характер. В первые дни нового года компания качала в ЕС лишь 54 млн. кубометров в сутки — вдвое меньше, чем в те же даты годом ранее. Кроме того, «Газпром» оставил пустыми и свои хранилища в Германии и Австрии, где на начало 2022 года было меньше газа, чем в конце отопительных сезонов трех из пяти последних лет.

Как заявил во вторник глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, из-за действий России на европейском газовом рынке образовались существенные элементы дефицита. Также он добавил, что нынешние низкие поставки российского газа в Европу, совпадают с повышенной геополитической напряженностью вокруг Украины.

Между тем, президент России Путин в ходе большой пресс-конференции 21 декабря говорил, что сокращение российских поставок связано с отсутствием спроса от европейских потребителей. Тогда он удивлялся, что транзитировать, если нет заявок на покупку. Но уже спустя неделю на совещании по газовым вопросам он сообщил, что Россия увеличит прокачку, как только ЕС одобрит трубопровод «Северный поток-2». Впрочем, как сертификация трубы создаст спрос, которого, как утверждал президент, нет, он не объяснил.

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