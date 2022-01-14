Могилев накрыла стихия2
- 14.01.2022, 19:26
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Сильный ветер срывает крыши и ломает деревья.
14 января Могилев вслед за Минском оказался во власти стихии. По сообщениям mogilev.online очевидцев, сильный ветер подкинул проблем жителям областного центра.
Могилев накрыла стихия: сильный ветер срывает крыши и ломает деревья
Как рассказали читатели, ветер сорвал кровлю со средней школы № 1, фрагменты кровли упали возле входа, повисли на проводах троллейбусной линии.
На улице Дмитрова металлическая конструкция упала на крышу припаркованного авто.
Пострадали от стихии и жители Осиповичей. У здания СМП-761, а также у детской площадки по ул. Черняховского, 58 сильный ветер сорвал крышу и повредил провода.
В Беларуси с 13 по 15 января объявлен оранжевый уровень опасности. В эти дни ветер может достигать скорости до 21-24 м/с.
В Минске сегодня ветер ломал рекламные щиты и даже сбивал с ног детей.