Могилев накрыла стихия 2 14.01.2022, 19:26

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Сильный ветер срывает крыши и ломает деревья.

14 января Могилев вслед за Минском оказался во власти стихии. По сообщениям mogilev.online очевидцев, сильный ветер подкинул проблем жителям областного центра.

Могилев накрыла стихия: сильный ветер срывает крыши и ломает деревья

Как рассказали читатели, ветер сорвал кровлю со средней школы № 1, фрагменты кровли упали возле входа, повисли на проводах троллейбусной линии.

На улице Дмитрова металлическая конструкция упала на крышу припаркованного авто.

Пострадали от стихии и жители Осиповичей. У здания СМП-761, а также у детской площадки по ул. Черняховского, 58 сильный ветер сорвал крышу и повредил провода.

В Беларуси с 13 по 15 января объявлен оранжевый уровень опасности. В эти дни ветер может достигать скорости до 21-24 м/с.

В Минске сегодня ветер ломал рекламные щиты и даже сбивал с ног детей.

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