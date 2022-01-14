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Могилевский астролог дал прогноз для знаков зодиака на 2022 год

  • 14.01.2022, 19:37
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Могилевский астролог дал прогноз для знаков зодиака на 2022 год

Начало нового года для всех людей связано с надеждами на лучшее.

Нам хочется верить, что в новом году с нами пребудут только удача и счастье, а все плохое под бой курантов мы стараемся оставить в прошлом.

Могилевский астролог Вадим Черкасов дал прогноз для знаков зодиака на 2022 год, пишет «МогилевОнлайн».

— Астрологией я занимаюсь довольно давно, — рассказывает Вадим Черкасов. — Для астролога важны дата, время и место рождения, чтобы построить гороскоп правильно. Благодаря этому можно сделать выводы о характере человека, его темпераменте, склонностях, сделать прогноз об основных моментах, с которыми он столкнется в жизни. Я стараюсь подходить к вопросу немного шире: с человеком я всегда проговариваю сложные, проблемные ситуации, акцентирую внимание на той сфере жизни, которая его беспокоит, рассказываю о природных склонностях. То есть с людьми гороскоп позволяет говорить о том, насколько корректно они проживают самих себя, свои жизни. Гороскоп можно расценивать как некий сценарий жизни, а человека как актера. Он может играть роль так, что Станиславский сказал бы: «Не верю!» — или наоборот — уйти со сцены под взрывные аплодисменты.

Первый гороскоп Вадим построил в 1991 году.

— Не стоит забывать, что гороскопы по знакам зодиака не больше, чем некий «срез» событий, которые будут более характерны для одних знаков, чем для других. Каждый человек индивидуален, как в своих особенностях и склонностях, так и в том, что и когда с ним произойдет, — отмечает при этом сам астролог.

Овен:

Вы смотрите на жизнь с оптимизмом. Чувствуете, что материальное положение улучшается, способности самовыражения возрастают. Удача с вами, но не стоит рассчитывать на нее во всем. Не цепляйтесь за материальное, помните: что легко пришло, так же легко уйдет.

Не хватайтесь за все подряд, сконцентрируйтесь на нескольких самых важных вещах. Будьте методичны и расходуйте энергию с умом.

Телец:

Год будет отмечен возросшей активностью социальных контактов, интеллектуального труда и расширения восприятия. Лучшее время для всего нового, что вы опасались внести в свою жизнь: стать блоггером, написать книгу, полететь в космос.

Но нырнув в это, не забывайте о семье, уделите особое внимание пожилым родственникам.

Близнецы:

Хорошее время заняться вопросами недвижимости. Ремонт, покупка дома, формирование ощущения «мой дом — моя крепость» — вот актуальные темы наступившего года. О

Обеспечение хорошего тыла поможет вам в будущем, когда придется рваться в бой за лучшее.

Дети в 2022 году могут преподнести не очень приятные сюрпризы, поэтому будьте более чутки к их потребностям, здоровью и увлечениям.

Рак:

Обратите больше внимания на семью, детей и простые радости жизни. Не берите на себя много обязательств, не давайте трудно выполнимых обещаний. Доверяйте интуиции и просто ждите удачу во всем, но только не в сфере здоровья. К этому нужно отнестись со всей серьезностью.

Пройдите медицинские обследования, ни в коем случае не вздумайте махнуть на все рукой, мол, само пройдет. Строго следуйте правилам поддержания здоровья.

Лев:

Скромность украшает. В текущем году следует поумерить свое королевское величие. Обратите внимание на помощь другим, не жалейте того, что имеете, и жизнь отплатит вам еще большим взлетом.

Особенно чутки будьте к самым близким — в этом году возрастает возможность недопонимания с вашей второй половинкой. Вам будет казаться, что все претензии к вам, требования не более чем пустяки, но подобное пренебрежение может стоить вам охлаждения отношений.

Дева:

Год, в котором на первый план выходят партнерские отношения. Кто находился в поиске, в 2022 году имеет хорошие шансы найти свое счастье, ведь вы так долго над этим работали.

Однако не стоит быть слишком наивными: ваши недостатки или недостатки вашего партнера с течением времени могут привести к проблемам. Заключите соглашение, очертите рамки и выполняйте обязательства шаг за шагом. Дорога к счастью не коротка.

Весы:

Хороший год, чтобы наладить финансовую сторону своей жизни. Речь не идет о том, чтобы стремительно разбогатеть (если только нет богатого дядюшки в США), а именно разобраться, как и откуда приходят и уходят деньги.

Не лучший год, чтобы решиться на изменения в карьере, звезды советуют приложить силы, чтобы закрепиться в существующем положении дел. Позаботьтесь, чтобы ваша репутация была безупречна, иначе возможны неприятные нюансы.

Скорпион:

Если вы подумывали, не пойти ли вам учиться чему-то новому, чтобы сменить род деятельности, то 2022 год лучший для этого.

И ключевым моментом здесь должно быть отчетливое понимание, что при всех потребностях в реализации год не несет в себе энергии уже стартовать и карабкаться вверх по социальной лестнице. Сначала нужно быть на 100% подготовленным к этому. Иначе вероятность провала велика.

Стрелец:

Верным решением в 2022 году будет поставить себе амбициозные цели. Тем более, что повышенное честолюбие будет вас к этому настойчиво подталкивать. Сама судьба благоволит вам. Но чтобы выглядеть беззаботно и непринужденно, нужно будет упорно потрудиться.

Не следует рассчитывать в 2022 году на помощь друзей и ожидать протекции, сразу знайте, что всего придется достигать своими силами. «Халявы» не следует ожидать и в области финансов.

Козерог:

Повышенное жизнелюбие, общение с друзьями и соратниками, принятие помощи со стороны — залог исполнения желаний и надежд.

Отбросьте природную суровость, и задачи текущего года будут решаться с минимальными затруднениями.

Внимательно отнеситесь к старым «болячкам», в этом году они могут о себе напомнить. Ближе к середине года ожидайте улучшения материального положения.

Водолей:

В наступившем году вы станете более осторожны и прагматичны. Чувство, что на вас лежит бремя ответственности за себя и других, не даст вам расслабиться. Но слово «ответственность» можно равнозначно заменить на слово «серьезность». Видеть цель и спокойно к ней идти — может быть девизом в 2022 году.

Повышенная осторожность может привести к ипохондрии и, как следствие, к недомоганиям, связанным больше с психикой, чем с реальными проблемами.

Рыбы:

Хороший год для самореализации. Приоритетными должны стать нетворкинг, построение личного бренда, да и в целом увеличение своего влияния на окружающий мир.

Обратной стороной медали будет то, что на все это могут уйти значительные суммы денежных средств. Однако не стоит беспокоиться о снижении уровня достатка — это все окупится сторицей в будущем.

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