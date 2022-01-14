Мощный ветер повалил праздничные елки в белорусских городах 2 14.01.2022, 19:56

5,704

В Гомеле ветром снесло сразу несколько елок.

Старый Новый год уже закончился, но главные елки еще украшают площади многих городов. Точнее — украшали, пишет zerkalo.io. В некоторых регионах сильный ветер сегодня сносил и даже уносил их. Посмотрите, как это было.

В Гомеле ветром снесло сразу несколько елок. Падения двух из них попали на видео. На первом — главная елка Железнодорожного района.

На втором — дерево, которое находилось в 59-м микрорайоне.