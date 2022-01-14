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Мощный ветер повалил праздничные елки в белорусских городах

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  • 14.01.2022, 19:56
  • 5,704
Мощный ветер повалил праздничные елки в белорусских городах

В Гомеле ветром снесло сразу несколько елок.

Старый Новый год уже закончился, но главные елки еще украшают площади многих городов. Точнее — украшали, пишет zerkalo.io. В некоторых регионах сильный ветер сегодня сносил и даже уносил их. Посмотрите, как это было.

В Гомеле ветром снесло сразу несколько елок. Падения двух из них попали на видео. На первом — главная елка Железнодорожного района.

На втором — дерево, которое находилось в 59-м микрорайоне.

На третьем — дерево, которое украшало Новобелицкий район Гомеля.

А это то, что осталось от елки, которая упала в гомельском микрорайоне Сельмаш.

Не выдержала непогоды и елка, которая была установлена на центральной площади Славгорода.

А это видео того, как падает главная елка в Несвиже.

Упала елка и в Могилеве. Дерево находилось рядом с Дворцом культуры области.

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