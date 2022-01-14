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Останавливалось предприятие «Могилевхимволокно»

  • 14.01.2022, 20:20
  • 3,538
Останавливалось предприятие «Могилевхимволокно»

Причина происшествия устанавливается.

14 января останавливалось "Могилёвхимволокно". Как сообщают спасатели, предприятие не работало 5-10 минут. Причина остановки неизвестна, она устанавливается. Работу "Могилёвхимволокна" возобновили, передает euroradio.fm.

В пятницу Могилёвщину затронула стихия — сильный ветер, который ломает деревья, повреждает крыши и линии электропередач. Без электричества остался Быховский район. На 35 минут останавливался пассажирский поезд Могилёв — Минск.

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