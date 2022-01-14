Вокалист группы Gods Tower - о побеге с «химии»: Это был крутой аттракцион 14.01.2022, 20:29

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Владиславу Новожилову удалось сбежать в Украину, а потом в Литву.

Вокалист культовой гомельской группы Gods Tower Владислав Новожилов (сценическое прозвище Lesley Knife) рассказал «Белсату» про свой побег с «химии».

«Я просто не выдержал бы эту «химию». Последний самый яркий пример – произошедшее с Дмитрием Дудойтем. Ему дали два года, сидел он, сидел, и закончилось тем, что он просто прыгнул с моста», – говорит Владислав.

В 2020 году Новожилов вместе с Александром Помидоровым отбыл административный арест за участие в дворовом концерте.

«Мы были с Помидором в тюрьме. Тюрьма – это тюрьма, ты просто в четырех стенах, тебя изолировали от остальной вселенной, ты не знаешь, что происходит, и ты сидишь и подчиняешься командам тех дураков, что там ходят в форме. Все!»

Владиславу Новожилову присудили три года «домашней химии» за критические высказывания о председателе Гомельского облисполкома Геннадии Соловье. Белорусские суды забыли, что 33-я статья Конституции Беларуси гарантирует каждому гражданину право свободно выражать свои мысли и убеждения.

Музыкант рассказал свою интересную историю, как ему удалось сбежать в Украину, а потом в Литву.

Он в юмористических красках описывает время, проведенное в ожидании перехода границы:

«На конспиративной квартире мне пришлось сидеть 8 дней. Я смотрел российские депрессивные сериалы, я облазил весь интернет, но делал это “инкогнито”. Это был крутой аттракцион».

Оказавшись в Литве Владислав ждет вида на жительство.

«Теперь я нахожусь в состоянии ожидания. В мае, в самом худшем случае, у меня будет это ВНЖ», – говорит Новожилов.