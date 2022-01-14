Россия проверяет боеготовность на оккупированном Донбассе

Россия проверяет боеготовность на оккупированном Донбассе1
- 14.01.2022, 20:41
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Украинская разведка раскрыла детали.
Вооруженные силы России усиливают контроль над состоянием соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированными территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
Комиссия 8-й армии Южного военного округа ВС РФ с 10 января проводит проверку боевой и мобилизационной готовности армейских корпусов 1 (Донецк) и 2 (Луганск). Что именно они делают:
- вывод на полигон отдельных подразделений соединений и частей оперативной группировки русских оккупационных войск для занятий по огневой, тактической, инженерной подготовке;
- проведение экипажами танков и боевыми машинами стрельб;
- артиллерийские и минометные расчеты;
- проверка запасов и условий хранения орудия, боеприпасов, техники, привезенных из России.