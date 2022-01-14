Что натворил в Беларуси экстремально сильный ветер? 1 14.01.2022, 20:43

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Об этом рассказали в МЧС.

Из-за ураганного ветра пострадали населенные пункты в 48 районах страны. Спасатели обещают подвести окончательные итоги к завтрашнему утру, а пока сообщают предварительные данные, пишет zerkalo.io.

— Судя по прогнозным данным, экстремальный сильный ветер покинет Беларусь в ближайший час. Спасатели работают в тех местах, где экстренно необходима помощь, одновременно коммунальные службы продолжают приводить территорию в порядок, — сообщили в МЧС.

По оперативным данным, пострадали населенные пункты в 48 районах Беларуси. Повреждены крыши 93 жилых домов, 26 автомобилей пострадали от упавших деревьев и кусков кровли.

Известно, что в Минске сорванным прорывом ветра пластиковым покрытием остановки была травмирована женщина. ЧП произошло по проспекту Рокоссовского, 3. После оказания медпомощи пенсионерку отпустили на амбулаторное лечение.

По информации от Белэнерго, 879 населенных пунктов остаются без электроснабжения, работают аварийные бригады.

Из-за ветра весь Быховский район остается без света — не работают магазины, больницы переведены на резервные источники.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен и на субботу, 15 января. Будьте внимательны и осторожны!

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