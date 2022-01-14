Украинский разведчик отправился в космос на ракете Илона Маска 14.01.2022, 21:10

Как спутник будет снимать российскую военную технику.

Ракета-носитель компании Илона Маска SpaceX 13 января вывела на орбиту украинский спутник "Сiч-2-30", передает "Настоящее Время".

Государственного космического агентства Украины был выведен на орбиту еще в 2011 году. Тогда это произошло в сотрудничестве с Россией. Летательный аппарат вышел из строя через полтора года работы.

Работа над спутником "Сiч-2-30" велась в конструкторском бюро "Южное" в Днепре последние несколько лет.

С виду – небольшая квадратная коробка. В отличие от первого украинского спутника, который весил почти две тонны и был запущен с Байконура 27 лет назад, "Сiч-2-30" в десять раз меньше по весу. У него больше функций и снимки лучшего качества.

"Спутник "Сiч-2-30" не позволит рассмотреть отдельных солдат или очень мелкую технику, но тем не менее он позволит определить передвижение крупной техники. С точки зрения именно спутниковых технологий, для нас это возврат в космос, это, безусловно, историческое событие для нас", – говорит глава космического агентства Владимир Тафтай.

Все это время Украина покупала спутниковые снимки у иностранных государств. Некоторые страны делились бесплатно. Особенно актуальными эти данные стали в связи с недавним скоплением российской военной техники возле украинских границ.

В сети активно распространялись снимки иностранных спутников, которые помогали отслеживать перемещения колонн. Теперь это сможет делать и украинский аппарат.

Этим его задачи не ограничиваются, утверждает начальник отделения конструкторского бюро "Южное" Сергей Полуян. "Получение общей информации – о строительстве каких-то сооружений, о паводках, о пожарах, об экологических бедствиях, – перечисляет он функции спутника. – За сутки он будет совершать над территорией Украины четыре-пять пролетов: два в светлое время суток, два в темное время суток".

Запуск спутника президент Владимир Зеленский обещал еще в прошлом году – к 30-летию независимости страны, отсюда название "Сич-2-30". После этого начались активные переговоры с компанией Илона Маска Space X о возможности запуска украинского спутника с территории США. Но отправить его в космос к обещанной дате не вышло. После чего, возможно по случайному совпадению, был уволен профильный украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, который и занимался организацией запуска.

Восьмого декабря спутник отправили в США на самолете. Вот как это выглядело:

Запуск спутника обошелся Украине почти в 2 миллиона долларов. Но создавали его не за государственный счет. Конструкторское бюро "Южное" еще в советское время славилось производством ракет. Уже много лет завод существует за счет иностранных заказов, составляющих 90% его работы. Украинский спутник там создавали за собственный счет.

"Южное" приняло решение изготовить этот аппарат за свои деньги при условии, что украинское государство в лице космического агентства обеспечит запуск и подготовку наземного сегмента космического аппарата", – комментирует главный конструктор космических аппаратов КБ "Южное" Константин Белоусов.

Осуществить запуск раньше было сложно – основной центр управления космическими объектами остался на неподконтрольной Украине территории, в Евпатории.

"В результате аннексии Крыма Украина потеряла доступ к центру управления полетами, – объясняет Сергей Полуян. – Был резервный ЦУП в городе Дунаевце Хмельницкой области, по состоянию на сегодняшний день этот центр управления полетами также адаптирован, доработан, подготовлен персонал для управления этим спутником".

В Хмельницкую область, в новый центр управления полетами, специально съехались несколько десятков специалистов. Об успешности запуска спутника можно будет судить только после тестов на орбите, говорит его главный разработчик Константин Белоусов: "Необходимо проверить все системы прежде всего, это займет определенное время, после этого мы приступим к тестированию камеры и возможности передачи информации, обработки, я думаю, что в течение месяца-полутора мы будем иметь заключение, что космическая система готова к эксплуатации".

В космическом агентстве Украины говорят, что спутник рассчитан на пять лет работы, и признают, что он менее совершенен по сравнению с иностранными летательными аппаратами. В планах – запустить в космос еще восемь спутников. Правда, на разработку следующей модели государство выделило лишь 2% от необходимой суммы. Дальнейшее финансирование проекта зависит от решения Верховной Рады.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».