Голос Лукашенко стал еще хуже 1 14.01.2022, 21:17

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Диктатор разговаривает с трудом.

Пресс-служба Александра Лукашенко выложила очередное видео с больным диктатором.

Голос диктатора стал еще хуже, чем 11 января, когда на вручении премии «За духовное возрождение» он с хрипом произносил речь на белорусском языке.

Сегодня Лукашенко признался, что в ближайшее время ему «может не удасться поговорить».

Напомним, 11 января узурпатор признался, что подхватил Covid-19. В конце июля 2020 года Лукашенко уже болел коронавирусом. Тогда узурпатор сообщил, что перенес коронавирус «на ногах».

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