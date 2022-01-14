Полина Шаренодо-Панасюк - белорусам: Мы не сдаемся даже за решеткой, и вы не сдавайтесь
- 14.01.2022, 21:21
Политзаключенную собираются этапировать в могилевскую тюрьму.
Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк поместили в помещение камерного типа (ПКТ) и собираются этапировать в могилевскую тюрьму. Об этом сообщил ее муж Андрей Шарендо, пишет ПЦ «Вясна».
Больше месяца родные Полины не получали от нее вестей. Недавно Андрею дошли от жены открытки и телеграмма.
По его словам, в конце года политзаключенную держали минимум 15 дней в карцере, а также поместили в ПКТ до 18 марта. Кроме этого, ее лишили карантинной передачи.
Также Полина сообщила, что скоро ее могут этапировать из гомельской колонии в могилевскую тюрьму №4.
- Самое главное, что передает Полина, это посыл ко всем белорусам: мы не сдаемся даже за решеткой, и вы не сдавайтесь, боритесь до самой победы, - поделился Андрей Шарендо.
Напомним, что активистку в июне осудили на 2 года колонии общего режима.