Полина Шаренодо-Панасюк - белорусам: Мы не сдаемся даже за решеткой, и вы не сдавайтесь 14.01.2022, 21:21

Политзаключенную собираются этапировать в могилевскую тюрьму.

Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк поместили в помещение камерного типа (ПКТ) и собираются этапировать в могилевскую тюрьму. Об этом сообщил ее муж Андрей Шарендо, пишет ПЦ «Вясна».

Больше месяца родные Полины не получали от нее вестей. Недавно Андрею дошли от жены открытки и телеграмма.

По его словам, в конце года политзаключенную держали минимум 15 дней в карцере, а также поместили в ПКТ до 18 марта. Кроме этого, ее лишили карантинной передачи.

Также Полина сообщила, что скоро ее могут этапировать из гомельской колонии в могилевскую тюрьму №4.

- Самое главное, что передает Полина, это посыл ко всем белорусам: мы не сдаемся даже за решеткой, и вы не сдавайтесь, боритесь до самой победы, - поделился Андрей Шарендо.

Напомним, что активистку в июне осудили на 2 года колонии общего режима.

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