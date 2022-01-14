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Боррель: ЕС определил 10 ключевых принципов в отношении России

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  • 14.01.2022, 21:35
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Боррель: ЕС определил 10 ключевых принципов в отношении России
Жозеп Боррель

Первым пунктом названо то, что ЕС исключает попытку России создать сферы влияния в Европе.

Министры иностранных дел стран Европейского союза определили десять ключевых принципов для взаимодействия с Российской Федерацией. Об этом заявил Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности >Жозеп Боррель после неформальной встречи глав МИД во французском Бресте, пишет "Европейская правда".

"Мы определили определенное число ключевых элементов, являющихся основой решительной объединенной позиции Европейского Союза", - сказал Боррель.

Первым пунктом он назвал то, что ЕС исключает попытку России создать сферы влияния в Европе. Во-вторых, в ЕС подтвердили главные принципы, поддерживающие европейскую безопасность. Они определены в Хельсинкском заключительном акте, Парижской хартии, и все страны договорились их поддерживать.

"В-третьих, мы снова подтвердили нашу солидарность с Украиной и странами Восточной Европы, являющимися нашими партнерами и которым угрожает Россия, и поддерживаем имеющиеся механизмы для мирного урегулирования конфликтов", - сказал Боррель.

Четвертым пунктом Боррель назвал призыв в Россию перейти к деэскалации, а пятым одновременно ЕС призывает к переговорам и диалогу.

"Мы снова повторяем нашу настроенность отреагировать на атаки против Украины. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную ответную цену. Это предусматривает ограничительные меры, которые будут приняты в координации с международными партнерами", - сказал он.

Шестым пунктом является координация усилий США и НАТО. "Седьмым, мы согласились усилить координацию с США и НАТО и усилить сотрудничество ЕС в рамках ОБСЕ", - сказал Боррель.

Восьмым пунктом страны-члены выразили готовность участвовать в укреплении механизма обеспечения прозрачности и предсказуемости любой военной деятельности, а также в создании мер по укреплению доверия.

"В-девятых, мы также поддерживаем перезапуск работы по разоружению и контролю над вооружениями. И в-десятых, мы продолжим подготовительную работу над дополнительными санкциями в тесном сотрудничестве со странами-единомышленниками", - сказал Боррель.

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