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Разведка США: Россия готовит провокации для оправдания вторжения в Украину

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  • 14.01.2022, 22:05
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Разведка США: Россия готовит провокации для оправдания вторжения в Украину

Для провокаций РФ может использовать специально подготовленных оперативников.

США располагают информацией, указывающей на то, что Россия подготовила группу специально обученных диверсантов для совершения провокаций в Донбассе с целью оправдания последующего вторжения в Украину. Как пишет «Немецкая волна», об этом сообщила в пятницу, 14 января, американская медиакомпания CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам источника, эти оперативники обучены боевым действиям в городских условиях и применению взрывчатых веществ для осуществления актов саботажа против пророссийских сил в Донбассе. CNN отмечает, что это утверждение перекликается с распространенным 14 января заявлением министерства обороны Украины о том, что российские спецслужбы готовят провокации против пророссийских сепаратистов с целью очернить Украину.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан упомянул о соответствующих данных разведки в ходе брифинга 13 января. "У нашей разведки есть информация о том, что Россия готовит почву, чтобы иметь возможность сфабриковать повод для вторжения. Мы наблюдали этот сценарий в 2014 году. Они вновь готовят тот же сценарий, и у нашей администрации будут дополнительные подробности, которыми мы поделимся со СМИ в ближайшие 24 часа", - сказал Салливан.

Подготовка общественного мнения к вторжению

CNN, ссылаясь на источник в Белом доме, также сообщил, что администрация США фиксирует попытки влиятельных игроков в Москве сформировать в российском общественном мнении настроения в поддержку вторжения в Украину. Собеседник CNN, в частности, указал на распространяемые в России сообщения об ухудшении ситуации с правами человека в Украине и растущей воинственности Киева.

На этой неделе высокие представители России, США и НАТО обсуждали вопросы безопасности в Европе, в том числе требования Москвы о гарантиях дальнейшего нерасширения НАТО на восток. Сторонам не удалось добиться сколько-нибудь заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе.

Запад и Украина уже многие месяцы обвиняют Россию в стягивании десятков тысяч военнослужащих к украинской границе. Они подозревают Москву в подготовке к новому вторжению в Украину. Россия утверждает, что не имеет подобных намерений, и в свою очередь обвиняет НАТО в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

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