На завтра в Беларуси объявили штормовое предупреждение 14.01.2022, 23:28

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На большей части территории страны снова ожидается сильный порывистый ветер.

На субботу, 15 января, в Беларуси объявлено штормовое предупреждение — на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Об этом предупреждает Белгидромет.

Будет облачно с прояснениями. По северо-восточной половине страны обещают небольшой дождь и мокрый снег. Слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

В течение суток температура будет колебаться от -3ºС до +3ºС. Атмосферное давление будет расти.

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