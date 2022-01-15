В Белом доме рассказали, что ждет Путина в случае вторжения в Украину

В Белом доме рассказали, что ждет Путина в случае вторжения в Украину6
- 15.01.2022, 8:04
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Санкции против РФ будут жестче, чем в 2014 году.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ситуация вокруг Украины зависит от Кремля. Он должен выбрать либо путь эскалации и санкций, либо продолжение дипломатических переговоров.
Об этом она сказала во время брифинга.
Псаки подчеркнула, если российская власть решит совершить вторжение в Украину, «это будет иметь экономические последствия, которые выйдут далеко за пределы бывших в 2014 году».
«От президента Путина и России зависит, каким будет следующий путь. Мы готовы, независимо от того, какое решение они примут», — отметила она.
14 января издание The Guardian сообщило, что Россия разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, которая может стать поводом к военному вторжению.
До этого о подготовке РФ провокаций на Донбассе сообщили телеканал CNN и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.