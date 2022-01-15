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В Белом доме рассказали, что ждет Путина в случае вторжения в Украину

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  • 15.01.2022, 8:04
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В Белом доме рассказали, что ждет Путина в случае вторжения в Украину

Санкции против РФ будут жестче, чем в 2014 году.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ситуация вокруг Украины зависит от Кремля. Он должен выбрать либо путь эскалации и санкций, либо продолжение дипломатических переговоров.

Об этом она сказала во время брифинга.

Псаки подчеркнула, если российская власть решит совершить вторжение в Украину, «это будет иметь экономические последствия, которые выйдут далеко за пределы бывших в 2014 году».

«От президента Путина и России зависит, каким будет следующий путь. Мы готовы, независимо от того, какое решение они примут», — отметила она.

14 января издание The Guardian сообщило, что Россия разместила на территории Украины диверсантов для спецоперации, которая может стать поводом к военному вторжению.

До этого о подготовке РФ провокаций на Донбассе сообщили телеканал CNN и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому привлекут около 175 тысяч военнослужащих РФ.

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