Поезд «Витебск-Минск» из-за сильного ветра опоздал на два часа 15.01.2022, 8:07

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На станции Орша-Центральная упали опоры, поддерживающие теплотрассу и электрокабель.

Железная дорога предупреждала, что из-за сильного ветра возможна задержка движения поездов. Некоторые составы прибывали на конечную станцию с двухчасовых опозданием. Так поезд «Витебск-Минск» опоздал на 2 часа и 10 минут. Его пассажиры рассказали о своей затянувшейся поездке.

В пятницу, 14 января, по республике был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ветра, который валил деревья, сносил крыши и торговые палатки. Досталось и железной дороге. Так на станции Орша — Центральная упали опоры, поддерживающие теплотрассу и электрокабель. Никто не пострадал. На месте работали восстановительные службы железной дороги. А некоторым поездам пришлось задержаться в пути.

— Наш поезд выехал из Витебска в районе 16.00. Все шло стандартно. В интернете я увидел, что в Орше разрушились опоры теплотрассы, а движение поездов остановлено. Но, так как мы продолжали ехать на стандартной скорости, да и по графику движения Оршу мы уже должны были пройти, я подумал, что нас это все уже не затронет. Но спустя несколько минут поезд стал сбавлять скорость и остановился, — рассказал один из пассажиров.

Через несколько минут по громкой связи машинист объявил, что причиной остановки стал сильный ветер и авария на путях.

Еще через полчаса проводники рассказали пассажирам, что перед их составом стоят другие поезда, а проблема еще не устранена.

— За час — с 18.00 до 19.00 — мимо нас в противоположном направлении проехали несколько составов — видимо их надо было пропустить, чтобы уже и нам двигаться дальше. Около 19.20 мы наконец тронулись от станции «Голошевка», — рассказывают пассажиры и отмечают, что проводники всячески пытались сделать так, чтобы людям в застрявшем поезде было комфортно.

— Они отвечали на все вопросы, предлагали варианты разрешения проблем с пересадкой, давали бесплатный чай. Никаких проблем с отоплением, кипятком и туалетом у нас не было. Пассажиры же были в курсе, что в Беларуси — ветер и с погодой все сложно. Правда, через час такого стояния люди начали немного нервничать и злиться, но скандалов и каких-то криков или претензий в нашем вагоне не было. Все просто устали от ситуации и, когда поезд тронулся — все очень этому обрадовались.

В итоге поезд задержался на 2 часа 10 минут. Он прибыли в Минск в 21.30 вместо 19.13. Машинист по громкой связи принес извинения, говорят пассажиры поезда.

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