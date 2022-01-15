закрыть
15 января 2022, суббота, 10:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Поезд «Витебск-Минск» из-за сильного ветра опоздал на два часа

  • 15.01.2022, 8:07
  • 1,950
Поезд «Витебск-Минск» из-за сильного ветра опоздал на два часа

На станции Орша-Центральная упали опоры, поддерживающие теплотрассу и электрокабель.

Железная дорога предупреждала, что из-за сильного ветра возможна задержка движения поездов. Некоторые составы прибывали на конечную станцию с двухчасовых опозданием. Так поезд «Витебск-Минск» опоздал на 2 часа и 10 минут. Его пассажиры рассказали о своей затянувшейся поездке.

В пятницу, 14 января, по республике был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ветра, который валил деревья, сносил крыши и торговые палатки. Досталось и железной дороге. Так на станции Орша — Центральная упали опоры, поддерживающие теплотрассу и электрокабель. Никто не пострадал. На месте работали восстановительные службы железной дороги. А некоторым поездам пришлось задержаться в пути.

— Наш поезд выехал из Витебска в районе 16.00. Все шло стандартно. В интернете я увидел, что в Орше разрушились опоры теплотрассы, а движение поездов остановлено. Но, так как мы продолжали ехать на стандартной скорости, да и по графику движения Оршу мы уже должны были пройти, я подумал, что нас это все уже не затронет. Но спустя несколько минут поезд стал сбавлять скорость и остановился, — рассказал один из пассажиров.

Через несколько минут по громкой связи машинист объявил, что причиной остановки стал сильный ветер и авария на путях.

Еще через полчаса проводники рассказали пассажирам, что перед их составом стоят другие поезда, а проблема еще не устранена.

— За час — с 18.00 до 19.00 — мимо нас в противоположном направлении проехали несколько составов — видимо их надо было пропустить, чтобы уже и нам двигаться дальше. Около 19.20 мы наконец тронулись от станции «Голошевка», — рассказывают пассажиры и отмечают, что проводники всячески пытались сделать так, чтобы людям в застрявшем поезде было комфортно.

— Они отвечали на все вопросы, предлагали варианты разрешения проблем с пересадкой, давали бесплатный чай. Никаких проблем с отоплением, кипятком и туалетом у нас не было. Пассажиры же были в курсе, что в Беларуси — ветер и с погодой все сложно. Правда, через час такого стояния люди начали немного нервничать и злиться, но скандалов и каких-то криков или претензий в нашем вагоне не было. Все просто устали от ситуации и, когда поезд тронулся — все очень этому обрадовались.

В итоге поезд задержался на 2 часа 10 минут. Он прибыли в Минск в 21.30 вместо 19.13. Машинист по громкой связи принес извинения, говорят пассажиры поезда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников