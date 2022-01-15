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Жириновский заявил, что Назарбаев давно умер

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  • 15.01.2022, 8:22
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Жириновский заявил, что Назарбаев давно умер

Политик предположил, что от елбасы могли избавиться.

Российский политик, лидер ЛДПР, Владимир Жириновский заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер и его похоронили. Об этом он сказал в эфире радио КП.

"Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности", – отметил Жириновский.

Он пояснил, что против бывшего лидера ополчился народ, поэтому от него могли избавиться.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить войска в регион.

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