Андрей Пионтковский: Путин готовит что-то серьезное 3 15.01.2022, 9:26

7,268

Россия идет на сознательную эскалацию.

Россия не унимается. Мы следим за выступлениями последних дней. Вчера, например, глава МИД РФ Сергей Лавров выступал, мол, мы 30 лет запрягали, а теперь поедем. То есть Россия идет на сознательную военную эскалацию, пишет российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Уже несколько месяцев большинство экспертов обсуждали, дескать, наверное, военные хороводы вокруг Украины, угрозы — это шантаж с целью добиться политических уступок. Чтобы Украина легализовала ОРДЛО, признала его особый статус, провела выборы под контролем оккупантов. Но Украина достаточно ясно ответила, что на это не пойдет.

Тогда попытались из Джо Байдена вырвать всякие формулы о Минских соглашениях. И летом в Женеве это Путину удалось, и во время видеоконференции в конце 2021 года. Но в США глубинное государство поправило Байдена. Давить на Украину он не станет, а наоборот, будет оказывать военную поддержку. Казалось бы, все, шантаж не прошел, однако Россия продолжает повышать ставки. Значит, ее интересует уже не шантаж, а что-то серьезное.

Я думаю, что в Москве принято решение о масштабном военном вторжении в Украину, полагаю, там даже замахиваются на Польшу. Почему-то мало обращают внимание на такой пункт в ультиматуме РФ: вернуть инфраструктуру НАТО на уровень 1997 года. Причем заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков это выразил так: «заберите манатки и убирайтесь» из Прибалтики и Польши. Что значит, убирайтесь?! Там свои государства, свои страны, свои народы. Но Москва в своем безумии готовит масштабную войну. Вот такое у меня впечатление.

Украинская власть, несмотря на то, что в ней есть разные люди, ведет себя очень достойно. Почему в Вашингтоне линия госсекретаря США Энтони Блинкена победила линию советника президента США по вопросам безопасности Джейка Салливана? Потому, что в этой борьбе активное участие приняла украинская дипломатия, в частности, глава МИД Дмитрий Кулеба.

Если бы Украина отступила, то США не смогли бы ее защитить. Американцы не могут быть более проукраинскими, чем сами украинцы. В этом, я считаю, ключевую роль сыграл твит Кулебы 31 декабря. Там он сказал «если Запад дрогнет, то мы все равно будем защищать себя и свое право на существование».

Это мне напомнило даже знаменитую речь Уинстона Черчилля в 1940 году, когда Великобритания осталась одна перед угрозой нападения Гитлера, «we shall fight, we shall never surrender» (Мы будем защищаться, мы никогда не сдадимся). Такую политику ведет сейчас Украина, и это привлекает на ее сторону симпатии всего мира и вполне реальную поддержку.

Считаю, что даже внутриукраинское противостояние ничего не поменяет. Очень прискорбны, конечно, личные взаимоотношения Порошенко и Зеленского, они очень мешают Украине. Но что поделаешь. Политики таковы. Хотя я уверен, что и тот, и другой твердо стоят на позициях поддержки Украины, которые сформулированы Кулебой — мы будем защищать себя, даже если Запад дрогнет. Но Запад не дрогнул. Хотя, конечно, я был бы гораздо более спокоен и за Украину, и за США, если бы в Вашингтоне был отправлен в отставку Салливан, а в Киеве — Ермак.

