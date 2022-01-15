В Австралии задержали теннисиста Джоковича 7 15.01.2022, 10:11

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Накануне его австралийская виза была аннулирована во второй раз.

Иммиграционная полиция Австралии задержала сербского теннисиста Новака Джоковича. Его австралийская виза была аннулирована во второй раз.

Об этом сообщает CNN.

Задержание совершено в связи с предстоящим в воскресенье заседанием федерального суда.

Ранее в СМИ появилась информация, что Новаку Джоковичу грозит тюремный срок в Австралии за указание недостоверной информации в декларации для въезда в страну.

Теннисист опубликовал заявление в Instagram, в котором сообщил, что положительный результат теста на Covid-19 он получил 17 декабря — уже после мероприятия, во время которого он раздавал подарки детям.

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