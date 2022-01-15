Стало известно, как США будут помогать Украине в случае вторжения России 3 15.01.2022, 10:24

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Украинских военных будут готовить в одной из трех восточных стран НАТО.

Белый дом в случае вторжения России в Украину рассматривает возможность оказания помощи украинским повстанцам, которая будет заключаться в том числе в их обучении в странах НАТО. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Газета сообщает, что США могут организовать подготовку украинских военных в одной из трех восточных стран НАТО: Польше, Румынии или Словакии.

Источники NYT отмечает, что в случае начала военного конфликта Вашингтон «почти наверняка» будет поставлять Киеву вооружение. Кроме того, США и НАТО, по данным издания, могут предоставить медицинское оборудование, услуги и убежище во время российских наступлений.

Как сказали газете высокопоставленные представители Белого дома, США также готовы предоставлять Украине военные разведданные, которые могут помочь стране быстрее отреагировать на вторжение.

При этом собеседники NYT отмечают, что вся возможная помощь Украине была «откалибрована», чтобы «не спровоцировать Путина». Обучение украинских военных и поставки вооружения могут начаться в случае пересечения российскими силами границы.

Осуществлять помощь Украине, по данным NYT, будет как Пентагон, так и ЦРУ. При этом от разведуправления помощь может поступать тайно.

С середины октября прошлого года западные СМИ и военные аналитики сообщают о возможном вторжении России в Украину в начале 2022 года и о скоплении российских войск у западной границы.

14 января в Белом доме и Пентагоне сообщили, что у властей США есть информация о подготовке Россией провокации «с чужим флагом» для оправдания вторжения в Украину.

Кроме того, в январе Сенат США опубликовал законопроект о санкциях, которые предлагается ввести в случае вторжения российских войск в Украину. Возможные ограничения касаются лично Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД и Минобороны России, а также крупных российских банков.

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