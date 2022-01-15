закрыть
15 января 2022, суббота, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Дзержинске двое парней «избили» новогоднюю фигуру оленя

3
  • 15.01.2022, 10:31
  • 2,224
В Дзержинске двое парней «избили» новогоднюю фигуру оленя

Видеофакт.

Двое нетрезвых парней разгромили новогоднюю фотозону на центральной площади в Дзержинске, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел рано утром 9 января. На записи с камеры наружного наблюдения видно, как один из парней отрабатывает удары ногами по голове оленя, позже к нему подключается товарищ.

Сотрудники милиции установили личности молодых людей. Ими оказались 21-летний и 23-летний парни. В момент нападения на фотозону они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников