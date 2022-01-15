В Дзержинске двое парней «избили» новогоднюю фигуру оленя

В Дзержинске двое парней «избили» новогоднюю фигуру оленя3
- 15.01.2022, 10:31
- 2,224
Видеофакт.
Двое нетрезвых парней разгромили новогоднюю фотозону на центральной площади в Дзержинске, сообщили в УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел рано утром 9 января. На записи с камеры наружного наблюдения видно, как один из парней отрабатывает удары ногами по голове оленя, позже к нему подключается товарищ.
Сотрудники милиции установили личности молодых людей. Ими оказались 21-летний и 23-летний парни. В момент нападения на фотозону они находились в состоянии алкогольного опьянения.