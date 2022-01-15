Политолог рассказал о тайном соглашении Токаева з Назарбаевым 15.01.2022, 10:33

11,286

Что оно предусматривает?

«Я думаю, что мы не должны рассматривать этот процесс как захват власти и отстранения. Это было соглашение», – заявил казахский политологом Димаш Альжнов в интервью «Белсату».

– Путин начал выводить из Казахстана российские войска. Означает ли это, что этот короткий период интервенции закончился? Можно ли об этом уже смело говорить?

– Войска в целом приглашались с одной задачей: в момент кризиса показать, что политическое руководство Казахстана поддерживается Россией и в случае необходимости для стабилизации ситуации может быть использован большой контингент. Момент кризиса прошел, и сейчас казахстанское руководство заявило, что выводит войска. В течение 10 дней они должны покинуть Казахстан. Это было необходимо решение, поскольку в обществе это имело достаточно негативный эффект. Многие могли воспринимать российские войска как оккупацию. Именно это давление стало причиной быстрого вывода войск.

– А какие политические эффекты у ввода этих войск? Мы все были удивлены тем, что было достаточно быстрая и неожиданная операция, что войска ввели в Казахстан. Туда поехали и беларусы в небольшом количестве. Это новый этап в истории развития ОДКБ. Какой политический эффект это будет иметь в будущем?

– События в Казахстане вдохнули жизнь в эту организацию. Поскольку была продемонстрирована способность быстрого развертывания войск, я думаю, этот эффект будет в дальнейшем использован во внешней политике России. Будет демонстрироваться, что организация дееспособна. С другой стороны, это плохой прецедент. Недемократический режим стабилизируется за счет военных соседних стран. Таких же недемократических. Если эта практика будет продолжена, это плохой сигнал.

– В Беларуси мы тоже этого боимся. И Украина сейчас в таком тяжелом положении, где в принципе готовятся к полномасштабной войне, насколько я понимаю. Есть такое мнение, Владимир Милов выразил его на своем YouTube канале, что сейчас в Казахстане превалируют интересы далеко не российские, а скорее, китайские. Вы можете подтвердить либо опровергнуть это высказывание?

– Не совсем. Все-таки казахстанское политическое руководство ближе к России. После подобной услуги со стороны Владимира Путина, естественно, встанет рано или поздно вопрос цены за нее. Что касается Китая, естественно, это вторая экономика мира. Китайские экономические интересы хорошо представлены в Казахстане. В целом в казахстанском обществе негативное отношение к влиянию Китая, но отношения с политическим режимом в Казахстане и Китаем достаточно прагматичные. Те вещи, которые интересны Китаю, связаны с лицами, которые покинули Китай и призывают мировое сообщество обратить внимание на концентрационные лагеря в Синь Цзяне. Казахстанские власти идут на поводу и помогают Китаю заглушить эти голоса. Особенно это касается тех жителей Синь Цзяня, которые являются этническими казахами, возвращаются сюда к своим семьям. Отношения были стабильные. Говорить о том, что Китай превалирует и влияет на внутреннюю политику Казахстана преждевременно. Все-таки связи с Россией намного ближе. После последних событий становятся еще ближе. Та дистанция, которая была раньше между Казахстаном и Россией, сокращена сегодня.

– Президент Токаев сейчас всеми силами пытается успокоить ситуацию. Показать, что он контролирует ситуацию в стране. Насколько это правда, что им удалось все-таки взять ее под контроль? Мы знаем про десятки тысяч задержанных, мы не знаем даже точное число убитых. Я думаю, что в ближайшем будущем появятся все-таки реальные цифры того, что произошло. Как считаете, можно ли назвать Токаева победителем?

– Я думаю, в этой ситуации победителей нет. То что произошло, имеет долгосрочные последствия. Постепенно, когда общество очнется, начнет осознавать что произошло, думаю, определенные риски появятся. Мы до сих пор сами не знаем, сколько людей погибло, почему был открыт огонь по мирной протестующим. Если вернуться к комбинации, которую провернули во властных эшелонах, то она будет выглядеть следующим образом: в момент кризиса 5 января это было совместное решение политического руководства, чтобы Нурсултан Назарбаев передал пост главы Совета безопасности. В обмен он получил гарантии безопасности и вывода всех своих активов и членов семьи из Казахстана. Это было обоюдное решение. Токаев не захватывает власть. Если смотреть на ситуацию с перспективы властей, то ее удалось стабилизировать. Люди, которые могли знать и навредить этому процессу, арестованы. Я имею в виду главу Комитета национальной безопасности, который был слишком близко приближенный к Назарбаеву. Его арест стоит толковать как время гарантии, которую дает президент Токаев первому президенту Назарбаеву.

– Что говорят в Казахстане, где сейчас Назарбаев и действительно ли весь его клан отстранен от власти?

– Я думаю, что ближайшее окружение и члены семей эту информацию получили сразу. 5 января они покинули страну. Дочь первого президента сделала пост в социальных сетях, по геолокации было видно, что она находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее поступала информация, что брат президента тоже покинул страну 6 января и отправился в Арабские Эмираты. Я думаю, что мы не должны рассматривать этот процесс как захват власти и отстранения. Это было соглашение. В рамках этого соглашения люди, которые были причастны к семье, постепенно покинули страну. Остальные, возможно, сделают это ближайшее время. И сейчас будет проходить реконфигурация власти, будут назначаться лояльные люди к Токаеву. О каких-либо гонениях, репрессиях, пересмотре собственности речи не идет. В заявлениях Токаева видно, что соблюдаются договоренности. Никто не спешит развенчивать культ Назарбаева или же расследовать то, что было сделано в период его правления.

– Город Нурсултан останется?

– Я думаю, на какое-то время. Эти решения будут приниматься осторожно по мере того, как будет возмущаться общество.

– А что получило общество? Заплатило высокую цену. Люди погибли, многие арестованы, и это продолжается. Это напоминает ситуацию в Беларуси. Это общество выиграло вообще в этой ситуации или это полное поражение?

– Даже высокая цена является определенным этапом нашего взросления, взросления нашей страны и общества в целом. К сожалению, это все обернулось большими потерями, но через какой-то момент осмысления люди поймут, что невозможно рассчитывать на стабильную жизнь и процветание в рамках тоталитарной системы. Что проблема не только в персоналиях, но и в той политической модели, в которой мы находимся. Мы застряли в этих циклах перерождения тоталитарной системы и не можем из этого выбраться.

– Токаев явно не тот человек, который разорвет этот цикл, правда?

– Политический режим не поменялся так же, как и в Беларуси. Поменялась персона в основе. Все остается по-прежнему.

– Вы находитесь в Алматы. Ощущаете себя в безопасности?

– Сегодня в Казахстане себя никто не ощущает безопасно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».