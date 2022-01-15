Как выглядят и сколько стоят евродвушки c хорошим ремонтом в Минске 3 15.01.2022, 10:53

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Все дома — новые.

Формат евроквартир с каждым становится популярнее на рынке. Кухня, совмещенная с гостиной, и изолированные комнаты дают простор для интерьерных и дизайнерских решений. Хотите купить такую квартиру? На рынке множество интересных предложений. Сайт realt.by подобрал несколько вариантов евродвушек. Все они с отличным и даже дизайнерским ремонтом и расположены в разных районах Минска. Никаких вложений не нужно — заезжай и живи.

На 2-м пер. Тимошенко (р-н м. Кунцевщина)

Евродвушка продается в доме на 2-м переулке Тимошенко, 7. Площадь составляет 44 квадратных метра (жилая — 27, кухня — 18). Находится она на последнем 19 этаже панельного дома. Год постройки дома — 2020-й.

— Идеальный вариант квартиры с отличным ремонтом. Сразу же после покупки вы можете заехать и не переживать долгое время за ее состояние, — пишет автор объявления.

В квартире просторная кухня, соединенная с жилой комнатой, раздельный санузел, застекленная лоджия. Жилье продается без мебели.

Возле дома магазин, детский сад, школа, детская больница, поликлиника, аптека, банк, почта, лесопарк. Остановка общественного транспорта находится в 5-ти минутах от дома. До станции метро «Кунцевщина» 15 минут пешком.

Цена: $ 84 900.

На ул. Княгининская (Лебяжий)

Квартира площадью 47 квадратных метров (жилая — 25, кухня — 10) продается в доме на улице Княгининская, 8. Панельная девятиэтажка построена в 2020 году. Квартира располагается на первом высоком этаже.

Как сказано в объявлении, квартира очень светлая и теплая, с удачной планировкой. Здесь предусмотрена вместительная гардеробная, а также просторная изолированная комната.

Сделан свежий ремонт. Стены выровнены, оштукатурены и окрашены. На полу уложен ламинат, в совмещенном санузле — плитка. После продаже в квартире остается встроенная кухня с бытовой техникой. Другая мебель — по согласованию.

Дом находится экологически чистом районе столицы. Рядом водохранилище и парк. В пешей доступности детские сады, школа, торговые центры, магазины, банки. Отличное транспортное сообщение, недалеко удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 89 900.

На ул. Алибегова (Михалово)

Евродвушка продается в каркасно-блочной 14-этажке на улице Алибегова, 26. Общая площадь квартиры — 47 квадратных метров (жилая — 27, кухня — 20). Год постройки дома — 2015. Квартира на 12 этаже.

В квартире ремонт выполнен в 2019 году. Полноценная изолированная спальня и большая кухня-гостиная, санузлы раздельные, лоджия застеклена и с большой французской дверью.

Квартира полностью меблированная, есть вся бытовая техника — холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф, свч-печь, электрическая плита, стиральная и сушильная машины, телевизор, бойлер на 50 литров, фильтры для воды.

В спальне кровать, вместительный шкаф, в гостиной диван, раздвижной стол, стулья. В прихожей — глубокий встроенный шкаф. Все продается вместе с квартирой.

Рядом с домом школы, детские сады, магазины, поликлиники, большая парковка, паркинги, до ближайших станций метро «Михалово» и «Петровщина» 10−15 минут.

Цена: $ 82 000.

На ул. Высоцкого (Борисовский Тракт)

Квартира площадью 54 квадратных метра (жилая — 35) продается в доме на улице Высоцкого, 1. Она расположена на последнем 12 этаже панельного дома, построенного в 2017 году.

В евродвушке большая жилая комната с кухонным оборудованием, отдельная спальня, раздельный санузел, большая кладовка и застекленный балкон.

Сделан свежий качественный ремонт. В жилой комнате и на кухне на полу ламинат, установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты. В ванной плитка и подиум для душа, а также пол с подогревом. В туалете обои под покраску, на полу плитка. Современная компактная кухня с варочной панелью и вытяжкой.

Что касается инфраструктуры, рядом различные магазины, в трех минутах ходьбы школа и детский сад. До станции метро «Борисовский тракт» 15 минут пешком, до станции «Восток» четыре остановки на общественном транспорте. Недалеко удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 74 500.

На ул. Скрыганова (м. Молодежная)

В 24-этажном доме на улице Скрыганова, 2/Б продается евродвушка площадью 48 квадратных метров (жилая — 32). Она находится на пятом этаже. Каркасно-блочный дом построен в 2016 году.

— В квартире рациональная планировка позволяет использовать отдельную комнату как детскую или спальню с полноценной двуспальной кроватью, — пишет автор объявления.

Ремонт абсолютно новый. В квартире никто не жил и не прописан. Качественная мебель и бытовая техника продаются вместе с квартирой.

Во дворе детский сад и обустроенные детские площадки. В пешей доступности станция метро «Молодежная», гипермаркет и вся необходимая инфраструктура.

Цена: $ 88 500.

На ул. Лученка (Минск Мир)

В доме на улице Лученка, 13 продается евродвушка площадью 39 «квадратов» (жилая — 20, кухня — 15). Квартира расположена на восьмом этаже 23-этажного каркасно-блочного дома, построенного в 2021 году.

Квартира состоит из отдельной спальни с лоджией и зоны кухни-гостиной, совмещенного санузла.

Здесь выполнена качественная отделка: стены окрашены декоративной штукатуркой, в комнате оклеены обоями. Квартира продается с мебелью и техникой: встроенный шкаф-купе, кухня с техникой — варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная машинка и холодильник, а также диван, стол со стульями.

В санузле керамогранит, ванна, унитаз с инсталляцией, зеркало с подсветкой.

В районе несколько магазинов, торговый центр, банк, почта, детский сад. До станции метро «Ковальская Слобода» 20 минут пешком. Развито транспортное сообщение.

Цена: $ 72 900.

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