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Из Казахстана вылетели 18 самолетов с российскими военными ОДКБ

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  • 15.01.2022, 11:07
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Из Казахстана вылетели 18 самолетов с российскими военными ОДКБ

Подразделения отправлены в Ивановскую и Московскую области РФ.

Из аэропорта Алматы в Казахстане в субботу, 15 января, вылетели 18 самолетов с российскими военными Организации договора о коллективной безопасности и военной технике.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны Российской Федерации.

«Сегодня 15 самолетов Ил-76 и три военно-транспортных самолета Ан-124 ВВС России доставят личный состав и технику подразделений Воздушно-десантных войск, выполнявших задачи в составе коллективных сил ОДКБ», - указали в ведомстве РФ.

Отмечается, что по прибытии в аэродромы в Ивановской и Московской областях подразделения совершат марши на штатной технике к пунктам постоянной дислокации.

В первые дни января 2022 Казахстан охватили массовые протесты. Они начались как акции против повышения цен на газ, но быстро превратились в демонстрации с политическими лозунгами. Одно из требований митингующих «Старик, уходи» — полный уход из власти Нурсултана Назарбаева. Назарбаев, почти 30 лет правивший страной, возглавил Совбез в 2019 году, покинув пост президента.

Протесты быстро переросли в стычки с силовиками. В стране ввели чрезвычайное положение. 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев приказал силовикам стрелять «без предупреждения и поражения» в «террористов».

Токаев подписал указ об отставке правительства и сменил Нурсултана Назарбаева в должности главы Совета безопасности.

Поздним вечером 5 января Совет ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) приняло решение ввести войска в Казахстан после соответствующего обращения Токаева.

Свои войска в Казахстан отправили Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Утром 6 января подразделения ОДКБ начали принимать под контроль объекты в Казахстане. 11 января Токаев заявил, что основная миссия иностранных войск закончена.

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