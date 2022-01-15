Мнение: «Магия» начала действовать против белорусских властей 15.01.2022, 11:28

4,222

Решение Литвы может оказаться самой серьезной мерой против режима Лукашенко.

Telegram-канал «Письма к дочери» пишет, что прекращение Литовской железной дорогой транзита белорусских калийных удобрений может сильно навредить экономическому будущему.

– Там, правда, есть еще частные компании, которые могут подхватить упавшую эстафету, но, как я себе понимаю, об этом литовские власти тоже собираются позаботиться, – пишет автор канала. – Потому что они не просто же так прекращают контракт на транзит. Они же объявили этот транзит угрозой национальной безопасности.

Вот белорусские власти привыкли, что «угроза национальной безопасности» – аксиома, не требующая доказательств. Магическая фраза, после которой можно делать все, что хочется и никому ничего не объяснять. А теперь обнаружилось, что у этой магии есть принцип обратного действия.

95 процентов калийного экспорта, или почти 2,5 миллиарда долларов в ценах 2020 года, идет через Литву. А валютная выручка от калийного экспорта — один из двух главных внешних источников пополнения золотовалютных резервов и, соответственно, валютных интервенций для поддержания курса рубля. А еще – источник выплат по внешним долгам. Так что существенное сокращение этого экспорта может иметь очень неприятные мультиплицирующие эффекты.

Мы с тобой уже было дело не раз обсуждали про сомнительность альтернативных братских маршрутов для белорусского калия. Пример с перенаправлением белорусских нефтепродуктов в российские порты в данном случае не подходит. Потому что между наливными и насыпными терминалами в портах есть непреодолимая технологическая разница. Если мощности порта позволяют залить в танкер лишний бензин это не означает, что те же самые мощности позволяют засыпать лишние удобрения.

И никакие братские чувства не помогут российским портам обзавестись лишними терминалами, чтобы их хватило еще и на белорусский калий. В российских портах даже для собственных удобрений не хватает мощностей и примерно треть приходится возить через порты Прибалтийских стран.

Можно, конечно, попробовать потеснить Уралкалий, чтобы освободить место. Но я, что-то не уверен, что Уралкалий захочет добровольно потесниться ради своего главного конкурента.

Так что, решение Литвы может оказаться самой серьезной санкцией, из всех которые до сих пор принимали против белорусских властей. Тем более, что это решение может иметь еще и косвенные последствия в виде реакции на него белорусских властей. И только от этой реакции зависят объемы сопутствующего ущерба. И если белорусские власти обидятся и захотят ответить ассиметрично, но адекватно, то сопутствующий ущерб может оказаться много больше, чем прямой.

Хотя, как показывает практика применения контрсанкций, торговые войны белорусские власти предпочитают вести в основном с помощью вербальных интервенций. Потому что иначе можно себе что-нибудь фатально повредить в транзитной области.

В общем, экономические знамения прямо с начала года случаются исключительно неблагоприятными. А операция по реабилитации геополитического величия вышла до обидного краткосрочной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».