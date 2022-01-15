«Лукашенко наивен и смешон» 3 15.01.2022, 11:38

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Союзники по ОДКБ не воспринимают всерьез горячечный бред узурпатора.

Лукашенко наивен и смешон в своей заботе о пространстве СНГ. В 2020 году он предупреждал Путина, что огонь народных волнений будет полыхать до Владивостока. Это сказано было конечно в расчете на то, чтобы если что — обвинить третью сторону, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

В начале января 2022 года для усмирения протестов в Казахстане Лукашенко предложил «Я бы просто сказал этим протестующим: ну пошумели, покричали, хватит, надо договариваться, пока далеко не зашли».

После «казахстанской зимы» Лукашенко предупреждает уже Узбекистан, что протесты могут перейти в соседние страны и надо бы быть осторожнее. Своей такой заботой он вызвал неприятное ощущение у узбекских властей. Ну а теперь, последний гвоздь в крышку гроба он забил заявлениями о том, что Казахстан был плацдармом западных спецслужб для переноса таких протестов и на территорию России.

Наверняка сейчас все отделы и департаменты внутри всех западных спецслужб стоят на ушах, ведь их секрет разгадан, так еще и Лукашенко всех своих предупредил. Все сделал для того, чтобы отвести внимание от своей персоны, от своей роли в том, что в Беларуси до сих пор проходят аресты и задержания участников протестов в 2020 году. Впрочем, это же стандартная схема Лукашенко — сместить фокус внимания и остаться заботливым и предупредительным диктатором.

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