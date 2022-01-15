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Что разрушил в Беларуси ураган за один день — в 20 фотографиях

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  • 15.01.2022, 12:58
  • 14,560
Что разрушил в Беларуси ураган за один день — в 20 фотографиях

Лучше один раз это увидеть и остаться дома.

Вчера синоптики объявили красный уровень опасности в Беларуси из-за очень сильного ветра. И не обманули: только за день по всей стране ураган снес несколько остановок, праздничных елок, рекламных баннеров и много чего другого. Лучше один раз это увидеть — поберечь себя и остаться дома, пишет kyky.org.

На выходные на большей территории Беларуси также ожидается сильный ветер.

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