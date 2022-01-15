Сначала диверсии, а следом вторжение: в США назвали сроки наступления России на Украину 20 15.01.2022, 12:29

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Информацию озвучила спикер Белого дома Джен Псаки.

Военное вторжение РФ в Украину может начаться в период между серединой января и серединой февраля 2022 года.

Об этом предупредила спикер Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, США владеют информацией о том, что Россия ищет предлог для полномасштабного вторжения в Украину.

"Мы обеспокоены тем, что российское правительство готовится к вторжению в Украину, которое может привести к широкомасштабным нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей", - подчеркнула Джен Псаки в ходе брифинга.

Спикер Белого дома также заявила, что Россия сейчас занимается подготовкой "основы" для начала широкомасштабных боевых действий - организацией диверсионных операций для последующего обвинения Киева "в подготовке неминуемого нападения на российские силы в Восточной Украине".

Джен Псаки отметила, что Кремль планирует провести диверсионные действия за несколько недель до полномасштабного вторжения, которое ожидается в период между серединой января и серединой февраля.

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