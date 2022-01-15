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Белорусы отблагодарили отважную медсестру, которая спасала вышедших с Окрестина

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  • 15.01.2022, 12:58
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Белорусы отблагодарили отважную медсестру, которая спасала вышедших с Окрестина

Девушка была поражена таким уровнем сочувствия.

Помните историю медсестры Полины? Ей пришлось спасать, бинтовать раненых, искалеченных, людей, которых пытали в самые тяжелые, в самые кровавые дни протестов. А потом она сама попала за решетку – сначала на Окрестина, потом в Жодино. Тысячи людей откликнулись на ее историю. И более сотни неравнодушных белорусов захотели исполнить мечты и желания девушки, около тысячи человек написали слова поддержки для Полины, сообщает «Белсат».

Девушка была поражена таким уровнем сочувствия:

«Я не ожидала такого, когда столько незнакомых людей желает помочь тебе. И помогает. Сейчас со мной связался один человек и помогает мне, так сказать, поменять профессию. Переучиться на IT-специальность. Это абсолютно другая специализация.

Люди помогали также и финансово. Спасибо им большое!

Много людей откликнулось с просьбой помочь в английском. Говорят: «Мы можем заниматься в любое время. Как вам удобно… Как хотите…» И действительно: я нашла себе репетитора, так сказать, с которым мы занимаемся. По два часа в день.

Слова поддержки, конечно, были. Многие писали, что гордятся мной. Что они поддерживают меня. Благодарили.

Был такой неприятный момент, когда достаточно близкие люди отказали в помощи. Они, может, испугались, может, еще что. Обидно немного. Зато действительно было очень приятно, когда абсолютно незнакомые люди откликнулись. Я не знаю, как это объяснить. Это что-то невероятное. Также помогли с лекарствами для бабушки», – говорит Полина.

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