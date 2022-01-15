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Стало известно, из чего собирают новый мост на Немиге

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  • 15.01.2022, 13:04
  • 8,354
Стало известно, из чего собирают новый мост на Немиге

Материал уже доставили в центр Минска.

Прошла неделя после обрушения моста на Немиге. Остатки прежней конструкции успели демонтировать. Теперь надо сооружать новый мост. Вот из чего его будут делать, пишет onliner.by.

Что эта за штука и зачем ее возят по городу? Если видели ее и задавались вопросом — груз ехал на Немигу к мосту.

Вот какая обстановка там сейчас.

На строительстве моста начали бурить скважины под фундамент, рассказал сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. По его словам, новый мост будет более легким и высоким, чем прежний.

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