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Ученые назвали чай, который продлевает жизнь

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  • 15.01.2022, 13:14
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Ученые назвали чай, который продлевает жизнь

В исследовании приняли участие более 100 тысяч человек.

Люди, которые регулярно пьют зеленый чай, меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и в целом живут дольше, передает FaceNews.ua. Это подтвердило многолетнее массовое исследование, проведенное в Китае.

В исследовании приняли участие 100 902 человека, у которых изначально отсутствовали заболевания сердца, инсульт или рак, пишет changeua.com.

Люди были объединены в две группы: регулярно пьющие чай (не менее трех раз в неделю) и редко пьющие чай (менее трех раз в неделю).

Среднее время наблюдения за участниками составило 7,3 года. За этот период у регулярно пьющих чай по сравнению с редко пьющими риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта был на 20% ниже, риск смертельных заболеваний сердца и инсульта - на 22%, а риск смерти от всех причин - на 15%.

У любителей чая старше 50 лет ишемическая болезнь сердца и инсульт развивались на 1,41 года позже, чем у людей, редко пьющих чай, а жили они в среднем на 1,26 лет дольше.

Насколько важна длительность и регулярность потребления чая, ученые проанализировали в группе из 14 081 участников, состояние здоровья которых оценивалось дважды (в среднем через 5,3 и 8,2 года).

Люди, которые пили чай на протяжении многих лет, имели на 39% меньший риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, на 56% меньший риск смертельных сердечных заболеваний и инсульта и на 29% меньший риск смерти от всех причин по сравнению с непостоянными.

Отмечается, что большинство из участников исследования (49%) пили исключительно зеленый чай, и только 8% были любителями черного чая.

При раздельном анализе по типам чая было выяснено, что благоприятное влияние на здоровье оказывает только зеленый чай.

Результаты исследования были опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

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