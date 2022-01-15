В Минске произошел пожар из-за оставленной в розетке зарядки 15.01.2022, 13:41

4,900

6-летняя девочка находится в реанимации.

Сегодня днем в ЖК «Аркадия» произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 15:33, позвонили перепуганные соседи. Однако, когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, по внешним признакам ничего не наблюдалось.

— В ходе разведки было установлено, что в жилой комнате квартиры, расположенной на втором этаже, произошло загорание домашнего имущества. Работники МЧС в гостиной обнаружили на полу без сознания девочку возрастом около 6 лет. Она была сразу же вынесена на свежий воздух и передана бригаде скорой медицинской помощи.

После проведения сердечно-легочной реанимации медиками в 16:09 было восстановлено сердцебиение ребенка.

Девочку госпитализировали. Эвакуация жильцов дома не потребовалась,— сообщает onliner.by со ссылкой на МЧС.

Пожар был ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждено имущество в жилой комнате на площади 3 кв. м, закопчена квартира. Причина произошедшего устанавливается.

Дополнено

15 января СК назвал предварительную причину пожара: оставленное в розетке зарядное устройство для мобильного телефона. На момент начала пожара ребенок находился дома один.

Сейчас девочка находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».