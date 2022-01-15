закрыть
15 января 2022, суббота, 14:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Синоптики рассказали о новых сюрпризах погоды в Беларуси

  • 15.01.2022, 13:58
  • 1,606
Синоптики рассказали о новых сюрпризах погоды в Беларуси

Сила ветра по шкале Бофорта приблизилась к максимуму.

Белгидромет объявил красный уровень и весь вчерашний день записывал экстремумы ветра на метеостанциях. К полудню на северо-западе, в Ошмянах, добились 26 м/с (93,6 км/ч), но это, как оказалось, далеко не предел. В Гомеле вообще ударила молния, пишет onliner.by.

Для ветра предусмотрена шкала Бофорта, в ней 12 баллов. Мы сейчас достигли примерно десятого. На этой шкале ветер скоростью 24,5—28,4 м/с охарактеризован так: «Значительные разрушения строений, деревья вырываются с корнем. На суше бывает редко». По данным Белгидромета, абсолютный запротоколированный рекорд БССР по ветру — 40 м/с (144 км/ч). Такой результат фиксировали пять раз: в Слуцке (1959), Ивацевичах (12 августа 1961 г.), Докшицах (1967 и 1969) и Шарковщине (2 ноября 1969 г.).

Как минимум до четверга мы продолжим умело балансировать между плюсом и минусом. В субботу ветер немного сбавит обороты — до 15—20 м/с, это жалкие 7—8 баллов. Только в воскресенье предусмотрена небольшая передышка — потом опять ветрено, как минимум до вторника. Температура намерена колебаться между ночными минусами и дневными плюсами, что повышает вероятность гололедицы. Но таких экстремальных плюсов, как мы видели на днях, пока не предвидится, максимум — 3 тепла.

Хваленые крещенские морозы в этом году пока выглядят так: в ночь на 19 января — от 1 до 11 (при прояснениях) мороза. Днем — от −5 по востоку до +3 по западу.

Периодически будет идти не то снег, не то дождь. При отрицательной температуре может случаться что-то вроде вьюги. Но снежный покров (где он был), похоже, обречен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников