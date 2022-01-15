Синоптики рассказали о новых сюрпризах погоды в Беларуси 15.01.2022, 13:58

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Сила ветра по шкале Бофорта приблизилась к максимуму.

Белгидромет объявил красный уровень и весь вчерашний день записывал экстремумы ветра на метеостанциях. К полудню на северо-западе, в Ошмянах, добились 26 м/с (93,6 км/ч), но это, как оказалось, далеко не предел. В Гомеле вообще ударила молния, пишет onliner.by.

Для ветра предусмотрена шкала Бофорта, в ней 12 баллов. Мы сейчас достигли примерно десятого. На этой шкале ветер скоростью 24,5—28,4 м/с охарактеризован так: «Значительные разрушения строений, деревья вырываются с корнем. На суше бывает редко». По данным Белгидромета, абсолютный запротоколированный рекорд БССР по ветру — 40 м/с (144 км/ч). Такой результат фиксировали пять раз: в Слуцке (1959), Ивацевичах (12 августа 1961 г.), Докшицах (1967 и 1969) и Шарковщине (2 ноября 1969 г.).

Как минимум до четверга мы продолжим умело балансировать между плюсом и минусом. В субботу ветер немного сбавит обороты — до 15—20 м/с, это жалкие 7—8 баллов. Только в воскресенье предусмотрена небольшая передышка — потом опять ветрено, как минимум до вторника. Температура намерена колебаться между ночными минусами и дневными плюсами, что повышает вероятность гололедицы. Но таких экстремальных плюсов, как мы видели на днях, пока не предвидится, максимум — 3 тепла.

Хваленые крещенские морозы в этом году пока выглядят так: в ночь на 19 января — от 1 до 11 (при прояснениях) мороза. Днем — от −5 по востоку до +3 по западу.

Периодически будет идти не то снег, не то дождь. При отрицательной температуре может случаться что-то вроде вьюги. Но снежный покров (где он был), похоже, обречен.

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