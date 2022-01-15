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Белорусские водители снова бойкотируют техосмотр

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  • 15.01.2022, 14:32
  • 5,952
Белорусские водители снова бойкотируют техосмотр

ГАИ продолжает усиленный контроль на дорогах.

Помните, в ГАИ объявили об усиленном контроле за "техосмотром" на дорогах области? Читатели autogrodno.by говорят, что автомобилистов проверяли даже в потоке с помощью планшетов. В ГАИ Гродно рассказали о первых результатах. Акция проходит с 11 по 16 января.

За период проведение профилактических мероприятий выявлено более 200 водителей, которые двигались на автомобилях без техосмотра. Такое нарушение влечет административное взыскание в виде предупреждения или штрафа до 3-х базовых величин, а если нарушение совершено повторно в течение года, штраф достигает 5 базовых величин.

Статистика ДТП по причине технических неисправностей

Как сообщила Анастасия Бурнос, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Гродно, в 2021 году произошло 7 ДТП по причине технических неисправностей автомобилей. В этих авариях 8 человек получили травмы, а 3 - погибли.

На техосмотрах снова спад посещаемости

Статистика с начала этого года показывает, что количество автовладельцев, которые проходят техосмотор, стало почти вдвое меньше. И при том, что в последние 10 месяцев прошлого года специалисты отмечали небывалый рост водителей, которые проверяют исправность своего автомобиля. Число таких автолюбителей увеличилось тогда почти на 120%. Сейчас же ситуация кардинально изменилась.

"Думаю, в этом полугодии работа будет уже достаточно серьезно поставлена": специалист "Белтехосмотра" о "письмах-счастья"

— Достигнута договоренность руководителей нашего предприятия с руководителями предприятия, которые используют камеры. Так называемые камеры контроля, которые устанавливаются на дорогах. Возвращаясь опять к теме так называемых писем счастья, что в общем-то, я думаю, что в этом полугодии, что это работа будет уже достаточно серьезно поставлена. Те люди, которые игнорируют технический осмотр, будут получать соответствующие письма счастья по информации, которая снимается с этих камер, - говорит Андрей Игнатович, замначальника филиала предприятия «Белтехосмотр» в Гродненской области.

К слову, в процедуре получения допуска на участие в дорожном движении тоже появляются новшества. В эти дни на предприятии «Белтехосмотор» перешли на электронный вариант диагностической карты. Вполне возможно, что уже в 2022 году и сам допуск на участие в дорожном движении тоже перейдет в электронный формат.Белорусские водители снова бойкотируют техосмотр

ГАИ продолжает усиленный контроль на дорогах.

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