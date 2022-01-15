Стало известно, как будет выглядеть новый мост на Немиге 7 15.01.2022, 15:26

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Фото: Belta

Уже готов проект подсветки.

На месте строительства нового моста на Немиге начали бурение дополнительных скважин для дальнейшей установки опор. По словам председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, новый мост будет отличаться от рухнувшего, передает БелТА.

«Идет бурение скважин под дальнейшее устройство фундамента и подпорных стенок», — сказал Владимир Кухарев.

В скважинах диаметром 1,2 м будет подготовлен фундамент (залито монолитное сооружение), установлены бетонные стойки центральных колонн. То есть под центральной частью моста будут дополнительные подпоры основания. «Но при этом новый мост будет более легкий, не такой массивный, как прежний. И поднимем его чуть выше, чем было. Нарисовали уже проект подсветки», — рассказал Кухарев.

Он подчеркнул, что балки будущего перекрытия, которые доставили на объект уже сегодня, изготовили «в ускоренные сроки».

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